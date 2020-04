La vita amorosa di Armando Incarnato procederebbe alla grande: questo almeno è quello che si evince dalle Instagram Stories che sta pubblicando durante la quarantena. Il blog "Vicolo delle News", inoltre, ha scoperto che il cavaliere di Uomini e donne Over non sarebbe da solo nell'abitazione dove sta trascorrendo questo periodo d'isolamento dalla società: a far compagnia al napoletano sarebbe Jeannette Rojas, l'ex fidanzata con la quale è sempre stato accusato di vedersi di nascosto da occhi indiscreti.

Nuovi rumors su Armando di Uomini e Donne Over

Anche se attualmente non partecipa alla nuova versione di Uomini e Donne, Armando Incarnato è finito al centro del Gossip per un presunto riavvicinamento ad una persona che l'affezionato pubblico del dating-show ricorderà sicuramente. Come documenta "Vicolo delle News" il 26 aprile, il cavaliere del Trono Over sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Napoli, passando il tempo tra allenamenti e tintarelle a bordo piscina.

Un particolare che non è passato inosservato ai più attenti, però, è che il napoletano non sarebbe solo in casa come vorrebbe far credere dai contenuti che pubblica su Instagram.

Chi scrive per il blog citato sopra, ha catturato l'attenzione dei curiosi condividendo alcune Stories che ha caricato l'ex fidanzata di Armando, Jeannette Rojas.

La donna, infatti, di recente ha postato delle foto nelle quali ha inquadrato il tavolo e il giardino dell'abitazione dove si trova, ed è stato impossibile non notare che questi dettagli sono identici a quelli che Incarnato ha pubblicato durante la quarantena.

Armando di Uomini e Donne vicino all'ex compagna

Un altro piccolo particolare che sembra avvalorare l'ipotesi che Armando sia sotto lo stesso tetto con l'ex fidanzata, è l'improvviso dietrofront che quest'ultima ha fatto sui social network. Dopo aver pubblicato su Instagram le Stories che secondo tanti ritraevano alcuni angoli della casa di Incarnato, Jeannette ha deciso di cancellare tutto, come a voler eliminare le prove del loro attuale rapporto.

Quando il cavaliere partecipava a Uomini e Donne, sono state tante le segnalazioni arrivate in redazione sullo strano rapporto che lui aveva con la Rojas: mentre il napoletano dichiarava di essere single perché questa storia faceva parte del passato, in molti sostenevano che tra i due non fosse mai realmente finita.

I sospetti su una relazione segreta tra Armando e la donna alla quale ha affidato la gestione del suo salone di bellezza, non sono mai scemati, anzi oggi aumentano dopo aver visto le Stories dei due in location praticamente identiche.

Incarnato 'in paradiso' lontano da Uomini e Donne

Se Jeannette ha eliminato dal suo profilo Instagram le Stories che sembravano confermare la quarantena di coppia con Armando, quest'ultimo non ha fatto altrettanto.

Sull'account personale del cavaliere del Trono Over, infatti, appaiono ogni giorno foto delle sue giornate, divise tra palestra all'aperto e ore trascorse sotto al caldo sole di Napoli.

"Benvenuti in paradiso. A me lasciatemi pure in quarantena che sto da Dio", ha scritto Incarnato sotto ad uno scatto che ha postato di recente, lo stesso nel quale si vede il giardino che ha immortalato anche la sua ex poco tempo prima.

Chissà cosa ne penseranno Barbara De Santi e Gianni Sperti di quest'indiscrezione: i due, infatti, sono stati sempre certi del fatto che il partenopeo nascondesse una fidanzata fuori dagli studi Tv e gliel'hanno fatto presente tutte le volte in puntata è stato tirato in ballo l'argomento ex alla quale Armando ha sempre dato moltissime attenzioni.