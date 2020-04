Non c'è pace per due storici protagonisti del Trono Over di Uomini e donne: Pamela Barretta ed Enzo Capo, infatti, pare stiano vivendo un ennesimo periodo di crisi. La coppia formatasi in televisione alcuni mesi fa sembra non riuscire a superare la lontananza imposta dalla quarantena: l'ex dama, infatti, è intervenuta su Instagram per comunicare ai fan che la relazione con il napoletano non procede affatto, lasciando anche intendere che potrebbe essere finita definitivamente.

Pamela ed Enzo potrebbero essere vicini all'addio

Da quando è iniziata la quarantena, ovvero dai primi di marzo, due protagonisti di Uomini e Donne sono finiti più volte al centro del Gossip per i loro "tira e molla". Pamela Barretta ed Enzo Capo, dama e cavaliere dell'ultima stagione del Trono Over, si sono lasciati e ripresi almeno un paio di volte da quando le telecamere di Canale 5 si sono spente sul loro rapporto.

Dopo aver superato una profonda crisi qualche settimana fa, in queste ultime ore entrambi sono tornati a far discutere per un'indiscrezione che li vorrebbe di nuovo irrimediabilmente lontani.

È stata la bella pugliese a catturare le attenzioni dei fan del dating-show, fornendo delle risposte piuttosto nette a chi su Instagram le ha chiesto delucidazioni sulla sua storia d'amore.

Stando a quanto dichiarato dalla guardia giurata pugliese, lei e il compagno si sarebbero di nuovo allontanati di recente, probabilmente a causa di un comportamento poco coerente assunto da lui.

Pamela ed Enzo di Uomini e Donne sarebbero di nuovo lontani

Dopo aver proposto ai suoi follower di Instagram il gioco "Fammi una domanda", la Barretta ha incuriosito soprattutto per due risposte piccate che ha dato in merito alla sua chiacchierata storia d'amore. A chi le chiesto se il 4 maggio (giorno in cui è prevista la fine della quarantena) la prima cosa che farà sarà rivedere Enzo, Pamela ha fatto sapere: "Penso che lui abbia cambiato idea".

L'ex dama di Uomini e Donne Over, dunque, ha lasciato intendere che il fidanzato (o ex) non avrebbe più intenzione di raggiungerla a Brindisi per passare del tempo insieme dopo quasi due mesi di lontananza.

Quando qualcun altro le ha chiesto in generale come va la sua vita sentimentale, la pugliese ha detto: "Non procede, non procede per niente".

Stando a queste poche ma chiare affermazioni, sembra che tra Pamela ed Enzo ci sia quantomeno in corso una nuova crisi, se non addirittura una rottura definitiva dopo le precedenti incomprensioni.

Il nuovo Uomini e Donne non convince il pubblico

Mentre storici protagonisti del Trono Over come Pamela Barretta e Barbara De Santi vivono periodi complicati dal punto di vista sentimentale, il pubblico di Uomini e Donne sta assistendo all'ennesima chance che la redazione ha deciso di dare a Gemma Galgani.

La dama, che fa parte del parterre del dating-show da oltre 10 anni, attualmente è l'unica rappresentante dei "senior" a prendere parte alle puntate che stanno andando in onda da lunedì 20 aprile, quelle nelle quali si possono fare soltanto conoscenze virtuali ed essere corteggiati con le parole.

Il meccanismo che gli addetti ai lavori hanno pensato per permettere alla trasmissione Mediaset di tornare in Tv, però, pare non convincere del tutto: gli ascolti delle prime puntate della nuova versione di U&D, infatti, sono calati di giorno in giorno, passando da un buon 16% di share ad un meno rassicurante 12%.

Le chat che la torinese sta intrattenendo con signori misteriosi, dunque, sembrano appassionare molto meno rispetto alle discussioni che c'erano tra dame e cavaliere del Trono Over, alle sfilate a tema e alle storie d'amore che sono nate davvero tra i vari protagonisti.