Gianluigi Buffon sta passando il suo periodo di quarantena circondato dall'affetto dei suoi cari. Accanto al portiere della Juventus c'è da molti anni Ilaria D'Amico e la coppia sta sfruttando il lockdown per passare un po' di tempo insieme. Entrambi sono sempre molto impegnati, perciò la quarantena è la giusta occasione per poter condividere dei bei momenti insieme. Ilaria D'Amico, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha raccontato proprio come lei e Buffon stanno passando questo periodo di lockdown: "Due mesi sempre insieme e quasi sempre con tutti e quattro i bambini non li abbiamo mai fatti nemmeno in vacanza", ha dichiarato la conduttrice di Sky che poi ha toccato molti altri argomenti.

La quarantena della famiglia Buffon

Ilaria D'Amico ha raccontato come sta vivendo la quarantena accanto al suo compagno Gianluigi Buffon. La bella conduttrice ha svelato un lato più intimo del portiere della Juventus e ha condiviso con i lettori di "Tuttosport" anche dei simpatici aneddoti. Infatti, Buffon anche in questo periodo di lockdown sta cercando di tenersi in forma e spesso organizza dei piccoli tornei sportivi con i suoi bimbi, come ha rivelato la sua compagna: "Abbiamo dai due ai tre tornei al giorno di pallavolo e calciotennis sono appuntamenti fissi del pomeriggio", ha dichiarato Ilaria D'Amico, che poi ha aggiunto che a inizio lockdown hanno comprato una rete da pallavolo da poter mettere in giardino.

Dunque Buffon e la sua famiglia stanno passando una quarantena all'insegna della tranquillità, ma all'inizio non è stato così facile. Infatti, Ilaria D'Amico ha svelato che, quando Rugani e Matuidi sono risultati positivi al Coronavirus, lei e il portiere della Juventus hanno avuto un po' di timore: "Ci siamo spaventati anche perché per carattere Gigi è un affettuoso". Inoltre, la conduttrice ha rivelato che per i primi tre giorni di quarantena, il portiere della Juventus è stato chiuso in camera da letto per proteggere i bambini e che lei gli portava pranzo e cena e glieli lasciava fuori dalla porta.

Poi fortunatamente, come ha raccontato Ilaria D'Amico, entrambi sono risultati negativi al tampone del Coronavirus e dunque hanno tirato un bel sospiro di sollievo e si sono potuto riunire.

Buffon sente spesso i compagni di squadra

Ilaria D'Amico, nella lunga intervista a "Tuttosport", ha raccontato che Gigi Buffon sente spesso i suoi compagni di squadra, l'allenatore e i dirigenti della Juventus. Inoltre, il portiere bianconero è stato uno dei primi insieme a Bonucci e Chiellini a promuovere il taglio degli stipendi.

Ilaria D'Amico ha svelato che durante i primi giorni di quarantena il suo compagno spesso parlava al telefono con gli altri due senatori della Juventus: "Li ho sentiti spesso ripetere questa frase: 'Dobbiamo metterci nei panni della Juve'. Hanno capito immediatamente le esigenze del club", ha spiegato la conduttrice di Sky, che poi ha aggiunto che la Juventus è bravissima a far sentire i suoi calciatori parte di una storia. Infine, Ilaria D'Amico ha parlato del rapporto che c'è tra Buffon e Cristiano Ronaldo. La bella conduttrice ha raccontato che i due campioni bianconeri hanno un grande rapporto di stima e, dopo tanti anni nei quali i due si sono sfidati, adesso finalmente possono giocare insieme.

Inoltre, Ilaria D'Amico ha spiegato che personalmente non conosce molto bene Ronaldo, ma CR7 le ha dato subito l'impressione di aver capito perfettamente dove fosse capitato ed è un ragazzo che vuole essere sempre molto partecipe nei meccanismi di vita della squadra.