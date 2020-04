Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno formato una delle coppie più chiacchierate tra quelle che sono nate a Uomini e donne. A distanza di molti anni dalla loro rottura, il "Gabbiano" è tornato a parlare dell'ex fidanzata, e l'ha fatto con considerazioni che potrebbero non fare tanto piacere alla diretta interessata. Il toscano, inoltre, ha raccontato come è ricominciata la storia d'amore con la sua attuale compagna Caterina dopo nove anni di lontananza.

Il pensiero di Giorgio su Gemma dopo la storia a Uomini e Donne Over

Da quando ha lasciato volontariamente il Trono Over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti non ha mai perso l'occasione per punzecchiare l'ex fidanzata Gemma Galgani nelle tante interviste che ha rilasciato.

Il cavaliere ha commentato con parole dure l'esperienza più che decennale della torinese nel parterre del dating-show, ed ha arrivato addirittura a consigliarle di prendersi una pausa dalla televisione per provare a trovare il vero amore lontano dai riflettori.

Un recente numero della rivista "Mio", però, ha interpellato ancora una volta il bel toscano sulla 70enne con la quale ha avuto una tormentata relazione alcuni anni fa, chiedendogli espressamente di dire cosa pensa di lei oggi.

"Tra noi ci potrebbe essere un'amicizia, ma non nascondo che in quel famoso settembre 2015 non si è comportata bene con me", ha fatto sapere il "Gabbiano" al settimanale di Gossip.

Giorgio ovviamente faceva riferimento al giorno in cui la dama l'ha lasciato improvvisamente davanti a tutti senza alcun preavviso: dal quell'ormai celebre 4 settembre, Gemma ha tentato molte volte di riavvicinarsi all'ex, ma non ci è mai riuscita.

La nuova vita di Giorgio dopo l'addio a Uomini e Donne

Nonostante pensi che nell'ultimo periodo Gemma vesta i panni di un personaggio piuttosto che concentrarsi sulla ricerca dell'anima gemella, Giorgio non sembra volerle chiudere le porte: alla rivista "Mio", infatti, il cavaliere ha fatto sapere di essere pronto a rivedere la ex e magari iniziare con lei un rapporto d'amicizia.

"Anche se la fiducia in lei non è totale", ci ha tenuto ad aggiungere Manetti nell'intervista esclusiva che ha rilasciato e che molti siti di gossip stanno riportando in queste ore.

Il "Gabbiano", però, vive un privato molto sereno da quando ha rivisto una sua vecchia fiamma qualche anno fa: "Ho incontrato Caterina a metà 2018 e non era affatto cambiata. Abbiamo riscoperto la stessa attrazione di nove anni prima, quando la nostra storia si era conclusa".

Ascolti 'tiepidi' per Uomini e Donne

Dopo quasi un mese d'assenza, Uomini e Donne è tornato in Tv lo scorso 20 aprile con delle puntate inedite.

Chi pensava che il dating-show facesse il boom d'ascolti con la sua nuova versione tutta virtuale, si sbagliava: fatta eccezione per l'esordio che è stato seguito da 3 milioni di persone, nei giorni successivi c'è stato un costante ed inaspettato calo anche nello share.

Le conoscenze via chat di Gemma con alcuni misteriosi corteggiatori, i balletti sensuali di quest'ultima per "Cuore di poeta" o "Occhi blu" e le liti in videochiamata tra Giovanna Abate e Sammy, sembrano non appassionare i telespettatori, che dal 21 al 24 aprile hanno fatto registrare uno share tra l'11 e il 12%.

Questi sono numeri decisamente inferiori rispetto a quelli che il programma Mediaset otteneva prima della pausa:; il Trono Over, infatti, arrivata a sfiorare il 25% di share (con una media di telespettatori superiore ai 3 milioni e mezzo) soprattutto nelle puntate dedicate alle sventure amorose Galgani oppure al tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.