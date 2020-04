È passato circa un mese dall'ultima apparizione di Gemma Galgani sul piccolo schermo: la dama di Uomini e donne Over, infatti, è in quarantena come tutti gli italiani dall'inizio di marzo. Intervistata dalla rivista ufficiale della trasmissione, la torinese ha parlato a lungo della solitudine che sente, del rapporto che sta costruendo col signor Algemiro e di quello che ha provato quando Giorgio Manetti l'ha accusata di ricercare la visibilità e non il vero amore.

La risposta di Gemma al 'Gabbiano' di Uomini e Donne

Risale a poco più di un mese fa l'intervista nella quale Giorgio Manetti accusava la ex Gemma Galgami di partecipare a Uomini e Donne non per cercare l'amore ma per portare avanti un personaggio che fa compagnia ai telespettatori da una decina d'anni.

La dama, assente dalla Tv a causa dello stop che hanno subito le registrazioni del dating-show, ha replicato a queste frecciatine nelle dichiarazioni che ha rilasciato all'ultimo numero del magazine ufficiale della trasmissione della quale è protagonista nella versione Over.

Al giornalista che le ha chiesto cosa ha provato quando ha letto le parole poco carine che l'ex compagno ha detto sul suo conto, la 70enne ha fatto sapere: "Più che ferita, mi ha stupito e deluso profondamente. Il livore che traspare dalle sue dichiarazioni a distanza di così tanto tempo, non può che stupirmi".

"Ha una compagna ed è felice, perché tanta cattiveria nei miei confronti?", ha aggiunto Gemma nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Amore finito tra Gemma e Giorgio dopo il tira e molla a Uomini e Donne

La replica di Gemma all'ex fidanzato, è proseguita tirando in ballo la coerenza che lui ha sempre dichiarato di avere soprattutto quando partecipava a Uomini e Donne. "Visto che non mi ha considerata quando c'era l'andirivieni di donne per lui, sarebbe coerente non considerarmi neppure ora", ha tuonato la Galgani confermando per l'ennesima volta che il suo sentimento nei confronti di Manetti è scemato del tutto.

"Le sue critiche sono fuori luogo e pretestuose", ha concluso la dama del Trono Over nello sfogo che la rivista ufficiale della trasmissione ha pubblicato proprio in questi primi giorni di aprile.

La liason tra il "Gabbiano" e la torinese è durata circa otto mesi ed è finita quando lei ha deciso di non voler più sopportare le poche certezze che il compagno le dava sia dentro che fuori dagli studi televisivi.

Il 20 aprile dovrebbe tornare Uomini e Donne

Nell'intervista che ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine, Gemma non ha fatto alcun accenno alle sorprese che la redazione sta preparando per i telespettatori, che da più di un mese sono "orfani" sia del Trono Classico che del Trono Over.

Stando ad un'indiscrezione che sta impazzando sul web da ieri sera, lanciata dal giornalista Giuseppe Candela di Dagospia, il dating-show condotto da Maria De Filippi dovrebbe tornare in Tv con puntate inedite a partire da lunedì 20 aprile.

Anche l'autrice Raffaella Mennoia ha anticipato sui social network che la trasmissione era in procinto di stupire il pubblico con una versione tutta nuova, che dovrebbe intitolarsi "vicini anche da lontani", nel rispetto delle norme che ha imposto il Governo per provare ad arginare la diffusione del Coronavirus in tutta Italia.

Tra le poche informazioni che sono trapelate nei giorni scorsi, c'è quella che due protagoniste certe del format rivisitato saranno Gemma Galgani per i "senior" e Giovanna Abate per i "giovani": le troniste potranno essere corteggiate a distanza, con le parole, da chi ambisce a conquistare i loro cuori.