Il Paradiso delle signore continuerà ad emozionare i fedeli telespettatori con le sue storie ricche di colpi di scena che non mancheranno nemmeno la prossima settimana. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 20 al 24 aprile, rivelano che Riccardo deciderà di assumersi le sue responsabilità e sposare Ludovica che otterrà così ciò che voleva. Nel frattempo, Vittorio e Marta dopo tante incomprensioni si ritroveranno, mentre Marcello confesserà a Roberta che per lui quel bacio non è stato insignificante.

Infine, Agnese nasconderà un biglietto di Salvatore indirizzato a Gabriella.

Il Paradiso delle signore: Marta decide di tornare alla villa

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 aprile, rivelano che a casa Conti non ci sarà la solita armonia di sempre, al contrario ci sarà un alone di nostalgia. Tuttavia, Vittorio non si farà prendere dalla tristezza e nonostante la situazione, troverà un'idea per uscire dall'impasse. Il pubblicista prenderà spunto da un articolo sul 25 aprile e racconterà alla consorte, le vicende che hanno segnato la sua famiglia durante la guerra.

Vittorio, poi, al Paradiso parlerà con Armando per avere un suo parere su come celebrare al meglio il giorno della liberazione, visto che il Ferraris fa parte dell'associazione dei Partigiani. Nel frattempo, Roberta si sentirà molto triste per aver deluso una sua insegnate nel corso di un esame. Marcello, le starà vicino e cercherà di consolarla, ma colto da un momento di debolezza, le confesserà che per lui quel bacio ha significato qualcosa di importante.

Poco dopo, Marta dopo le tante incomprensioni con suo marito Vittorio deciderà di ritornare a vivere alla Villa, mentre Riccardo cercherà di risolvere la complicata situazione venutasi a creare con Ludovica. Per la prima volta, Umberto si mostrerà attento e premuroso con i suoi figli al punto tale che Riccardo riuscirà a prendere una decisione grazie ai suoi consigli. Intanto, Salvatore farà molta fatica ad accettare che la sua storia con Gabriella sia finita.

Il giovane confiderà le sue pene a Paola e Laura. Nel frattempo, Umberto Guarnieri continuerà ad essere premuroso e protettivo nei confronti dei figli e si offrirà persino di fare da intermediario nella gestione della delicata situazione tra Riccardo e Ludovica. La Brancia resterà sulla sua posizione, ovvero non accetterà il riconoscimento del bambino da parte di Riccardo senza un matrimonio. Il giovane Guarnieri, a quel punto, farà i conti con la sua coscienza e deciderà di sposare la Brancia entro un mese.

Il Paradiso delle signore, trame 20-24 aprile: Marta e Vittorio si ritrovano

Le trame Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 aprile ci dicono che la professoressa Lidia Barone andrà a trovare Roberta al Paradiso delle signore per rassicurarla circa l'esame andato male ed incoraggiarla a non mollare.

La donna avrà così modo di rivedere Armando con il quale ha condiviso le battaglie partigiane durante la guerra. Nel frattempo, Marta e Vittorio continueranno a faticare nel ritrovare un nuovo equilibrio ed anzi saranno ostili uno con l'altro. Più tardi, Roberta e Laura cercheranno di far riavvicinare Salvatore e Gabriella organizzando un incontro tra loro a loro insaputa. Intanto, Luciano tornerà a Milano e non avrà altri pensieri che Clelia. Tuttavia, anche Roberta vorrà un confronto con il ragioniere per capire quale sia la situazione di Federico. Poco dopo, Gabriella non apprezzerà il gesto di Roberta e Laura, in quanto l'incontro con Salvatore le ha fatto solo male visto che ha avuto la netta sensazione di non avere più nulla da dirsi con il giovane.

Nel frattempo, al Paradiso grazie all'aiuto di Armando verrà allestito un tabellone con foto della Memoria per la Festa della Liberazione. Più tardi, Ludovica tornerà a vivere a Villa Guarnieri e Riccardo soffrirà molto al pensiero che la vita gli abbia imposto una nuova sfida mettendolo di fronte ad una scelta obbligata. Intanto, Marta tornerà a casa da Vittorio ed i due si ritroveranno e penseranno di adottare un bambino. Poco dopo, Angela scoprirà che presto Riccardo e Ludovica convoleranno a nozze e sarà comprensibilmente abbattuta. La ragazza penserà addirittura di lasciare Milano. Nel frattempo, Roberta farà mille domande a Luciano su Federico ed il Ragioniere finirà per dirle una bugia pur di tranquillizzarla.

Il Paradiso delle signore: Ludovica incontra un medico in gran segreto

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, vedremo le Veneri e le commesse molto interessate al tabellone della Memoria. Nel frattempo, Luciano e Clelia saranno sempre più innamorati anche se consapevoli che il loro sentimento potrebbe sconvolgere la vita di altre persone come ad esempio il piccolo Carlo nonostante il bambino veda in Luciano una figura paterna. Intanto, al Circolo, Ludovica incontrerà un medico in gran segreto e sembrerà avere con lui una certa complicità. In seguito, la Brancia non avendo perdonato Riccardo per la rottura, sferrerà un subdolo attacco ad Angela.

Poco dopo, Salvatore convinto che Gabriella sia la donna della sua vita, le lascerà un biglietto in atelier, ma a trovarlo sarà Agnese, la quale non lo darà alla stilista. Intanto, Riccardo pur volendo mantenere fede all'impegno preso con Ludovica, continuerà ad interessarsi ad Angela e cercherà di capire se ci sia un modo per farla ricongiungere con suo figlio Matteo. Poco dopo, Lidia Barone catturerà l'attenzione di tutti al Paradiso con un discorso appassionato sul 25 aprile. Nel frattempo, Gabriella non avendo ricevuto il biglietto di Salvatore accetterà un invito a cena da parte di Cosimo Bergamini.

Il giovane Amato vedendola andare via con il suo rivale, tornerà a casa distrutto e troverà conforto proprio in sua madre Agnese che ha nascosto il suo biglietto alla Rossi. Per quale motivo lo avrà fatto?