È passato poco meno di un mese da quando Pamela Barretta, ex dama di Uomini e donne, ha usato i social network per informare i curiosi dell'improvvisa fine della sua storia d'amore con Enzo Capo. La protagonista del Trono Over, infatti, su Instagram ha detto che con il napoletano si è rotto qualcosa per motivi per ha preferito tenere per sé. Oggi, a distanza di un po' di tempo e dopo un lungo silenzio, i due sono tornati a farsi vivi sul web con un inaspettato scambio di dediche musicali molto romantiche.

Enzo e Pamela in crisi dopo l'addio a Uomini e Donne

Quella formata da Enzo Capo e Pamela Barretta è una delle coppie più chiacchierate tra quelle dell'ultima stagione di Uomini e Donne, ovvero quella che sarebbe ancora in onda se non ci fosse stato lo stop imposto dal Governo a molti programmi Tv per prediligerne altri d'informazione in questo periodo di emergenza sanitaria.

I due protagonisti di questa storia si sono conosciuti negli studi del Trono Over l'autunno scorso e, dopo varie titubanze e mille dubbi, hanno deciso di viversi lontano dai riflettori quando ormai era arrivato l'inverno.

Un mese fa circa, dopo una romantica vacanza alle Maldive, la dama ha usato Instagram per far sapere ai fan che la sua relazione era finita improvvisamente per ragioni che ha preferito non rendere pubbliche.

La brindisina ha tirato in ballo la sua età in alcune Stories, come a voler far intendere che l'ex compagno ha una predilezione per le ragazze più giovani, ma questa attualmente resta ancora una supposizione non confermata dai diretti interessati.

Riavvicinamento tra Enzo e Pamela di Uomini e Donne

Negli ultimi giorni, però, sembra essere cambiato di nuovo tutti tra i due protagonisti di Uomini e Donne: dopo un periodo di gelo, Enzo e Pamela sono tornati a scambiarsi dolci dediche musicali su Instagram, come a voler confermare che tra loro tutto si è sistemato.

La Barretta e Capo si sono dedicati reciprocamente la canzone "Abbracciame" di Andrea Sannino e delle fotografie che risalgono al periodo in cui hanno iniziato a frequentarsi, ovvero quando ancora facevano parte del parterre del Trono Over.

Anche se non l'hanno detto espressamente, sembra chiaro che tra la dama e il cavaliere c'è ancora qualcosa: il napoletano, infatti, ha sempre detto ai fan che non riteneva la sua relazione finita finché non si sarebbe confrontato faccia a faccia con la compagna che, a quanto pare, l'aveva lasciato tramite i social network.

Possibile ritorno in Tv per Uomini e Donne

Il riavvicinamento in corso tra Enzo Capo e Pamela Barretta, non è l'unica notizia su Uomini e Donne che impazza in queste ore sul web. Nella giornata di mercoledì 8 aprile, per esempio, l'autrice Raffaella Mennoia ha anticipato che presto ci saranno delle belle novità per i fan del dating-show, che da circa un mese sono "orfani" sia del Trono Over che del Trono Classico.

Stando a quello che ha dichiarato la collaboratrice di Maria De Filippi su Instagram nelle scorse ore, tutta la redazione sarebbe al lavoro da giorni per provare a mettere su una versione tutta nuova di U&D, quella che avrebbe per protagoniste assolute Gemma Galgani e Giovanna Abate.

Le poche informazioni che sono trapelate fino ad ora a riguardo, fanno sapere che le troniste sopra citate potranno essere corteggiate "a parole" da chiunque ambisca a conquistarle: ancora non si sa, però, quando e come avverranno gli incontri virtuali tra le due e i loro spasimanti.

Anche il cast della nuova edizione di Temptation Island è in lavorazione: gli autori del reality stanno scegliendo le coppie e i ragazzi/e single che durante l'estate dovrebbero animare le puntate che il pubblico potrebbe vedere in Tv tra luglio e agosto.