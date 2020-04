L'autrice Raffaella Mennoia l'aveva anticipato sui social network pochi giorni fa: "Uomini e donne sta per tornare, ci siamo quasi". In queste ultime ore ha cominciato a circolare un'indiscrezione diffusa innanzitutto da Giuseppe Candela di Dagospia, secondo cui il dating-show dovrebbe riprendere a far compagnia ai telespettatori a partire da lunedì 20 aprile con puntate inedite.

La nuova formula che avrebbe pensato la redazione per rispettare le norme vigenti si intitolerebbe "stare vicini da lontani".

Uomini e Donne potrebbe tornare il 20 aprile

Sono passate poco più di 24 ore da quando Raffaella Mennoia ha utilizzato Instagram per anticipare che presto Uomini e Donne tornerà nella sua collocazione solita del primo pomeriggio. BubinoBlog e il giornalista Giuseppe Candela potrebbero aver svelato in anteprima la data del ritorno in Tv di uno dei programmi più amati dal pubblico.

Stando a queste indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di reinserire nel suo palinsesto il format di Maria De Filippi per provare a rimediare al brusco calo di ascolti che Canale 5 ha accusato soprattutto nella fascia oraria solitamente occupata dalla trasmissione sui sentimenti.

"Lunedì 20 aprile torna U&D con una nuova formula, nel rispetto delle norme vigenti", si legge su un tweet di BubinoBlog.

Questo rumor è stato rilanciato da Candela, nota penna di Dagospia, che su Twitter ha digitato: "Uomini e Donne torna in onda con puntate inedite dal 20 aprile. Mediaset corre ai ripari, la sua assenza aveva fatto crollare gli ascolti del pomeriggio con ripercussioni sulle soap e su Pomeriggio 5".

Nuova formula per Uomini e Donne dopo lo stop

I profili social ufficiali del dating-show l'avevano anticipato nelle scorse settimane: presto due amate protagoniste del cast, Gemma Galgani e Giovanna Abate, si sarebbero messe a disposizione per un nuovo tipo di corteggiamento, ribattezzato dagli addetti ai lavori "a parole".

Oggi, a distanza di una decina di giorni dal presunto ritorno in onda di Uomini e Donne, leggendo sul web si apprende che la versione del programma alla quale il pubblico assisterà, si dovrebbe intitolare "stare vicini da lontani".

Ancora non è chiaro il meccanismo che la redazione avrebbe pensato per permettere a tronisti e corteggiatori di conoscersi meglio senza infrangere le regole che il Governo ha imposto più di un mese fa per provare ad arginare la diffusione del coronavirus in Italia.

Si sa che i personaggi che prenderanno parte alle puntate inedite di U&D non potranno toccarsi o ballare insieme, perciò sarà interessante vedere come avverranno le frequentazioni tra giovani e "over" in questo periodo così particolare per tutto il Paese.

Pubblico entusiasta per il probabile ritorno di Uomini e Donne

La notizia del probabile ritorno in onda di Uomini e Donne non è stata ancora confermata dagli addetti ai lavori: la redattrice Raffaella Mennoia, però, nei giorni scorsi ha informato i tanti fan "orfani" del dating-show che prestissimo ci sarebbero state delle belle novità per tutti loro.

I rumors che stanno circolando sul web in queste ore, dunque, a breve potrebbero trovare riscontri ufficiali sulle pagine social della trasmissione: la data prevista per il ritorno sul piccolo schermo del programma di Maria De Filippi sarebbe quella di lunedì 20 aprile.

Ancora non si sa, però, se le nuove puntate alle quali il pubblico potrebbe presto assistere saranno suddivise come in passato tra Trono Classico e Trono Over, e neppure se a partecipare saranno tutti gli storici membri del cast (tronisti giovani e dame e cavalieri del parterre) oppure soltanto le già preannunciate Gemma Galgani e Giovanna Abate.