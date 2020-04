Sono passati pochi giorni da quando Uomini e donne è tornato in onda dopo circa un mese d'assenza: le prime protagoniste che hanno accettato di partecipare alla nuova versione del dating-show sono Gemma Galgani e Giovanna Abate. La dama del Trono Over, in particolare, ha dichiarato alla rivista "Chi" di essere piena d'entusiasmo per quest'esperienza inedita, che dovrà condividere con la sua storica "antagonista": l'opinionista Tina Cipollari.

Gemma punzecchia Tina prima del ritorno di Uomini e Donne

Nel numero del settimanale "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 22 aprile, è presente un'intervista a una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne: Gemma Galgani. La dama torinese, a pochi giorni dalla messa in onda delle nuove puntate del dating show, ha confidato alla rivista scandalistica tutte le sue emozioni e speranze.

Tra le tante cose che la dama del Trono Over ha detto, però, una in particolare ha catturato l'attenzione dei fan più affezionati: le parole "al veleno" che la 70enne ha usato per commentare la sua acerrima nemica Tina Cipollari.

Al giornalista che le ha chiesto di esprimere un parere su colei che continua a interferire con le sue conoscenze, la torinese ha fatto sapere: "Tina? Non è un problema. Io nemmeno la vedo. Sento la sua voce come un ronzio".

La donna ha anche commentato in modo pungente la simpatica scelta dell'opinionista d'indossare una mascherina con su una foto della "mummia" (il cartonato che è stato realizzato dalla vamp per prendere in giro Gemma, ndr): "Indossa una mascherina con sopra la mia faccia.

È evidente che non riesce a fare a meno di me".

Commenti opposti sugli opinionisti di Uomini e Donne

Se a Tina Cipollari ha voluto lanciare una frecciatina che sicuramente non passerà inosservata, è a Gianni Sperti che Gemma ha riservato parole dolci nell'intervista che ha rilasciato a "Chi" in questi giorni. Sull'opinionista pugliese di Uomini e Donne, infatti, la Galgani ha detto: "Lui lo adoro, sia chiaro".

L'astio che c'è tra la bionda vamp e la dama del Trono Over, dunque, è tutt'altro che passato: le due, infatti, continuano a punzecchiarsi anche nel corso delle puntate del dating show che stanno andando in onda su Canale 5 da lunedì 20 aprile, quelle nelle quali la 70enne ha cominciato la ricerca dell'anima gemella soltanto avvalendosi della tecnologia e del peso delle parole.

Ascolti in calo per Uomini e Donne già alla seconda

Le prime due puntate della nuova versione di Uomini e Donne hanno ottenuto ascolti molti diversi: lunedì 20 aprile, per esempio, il programma Mediaset è stato seguito da circa 3 milioni di persone (per uno share del 16,5%), mentre il giorno dopo c'è stato un netto calo di entrambi i dati.

Martedì 21 aprile il dating show Mediaset ha tenuto incollati davanti alla Tv 2,3 milioni di spettatori, per uno share del 13,2%.

Il parere che hanno espresso tanti fan nelle ultime ore è che la formula che è stata pensata per permettere alla trasmissione di tornare in video non sia abbastanza accattivante e "veloce": assistere alle difficoltà di Gemma con lo scambio di messaggi in chat, o alle lunghe discussioni di Giovanna con i suoi spasimanti in collegamento da casa, per molti è stato noioso e lontanissimo dai divertenti siparietti che tutti i protagonisti del Trono Over regalavano nelle puntate classiche.

C'è da dire, però, che questo meccanismo di conoscenza virtuale (sono permessi soltanto i corteggiamenti con le parole) è l'unico attualmente possibile: la redazione, infatti, si è attenuta alle regole vigenti in Italia in questo periodo per contenere l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese dal febbraio scorso.