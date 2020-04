Si rinnova su Canale 5 l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Segreto che tornerà in onda anche nella settimana che va dal 27 aprile al 2 maggio 2020 con nuovi super episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che verrà dato grande spazio alle vicende degli operai della miniera di Puente Viejo, i quali stanno chiedendo a gran voce di poter ottenere dei vantaggi e maggiori sicurezze sul posto di lavoro.

Le anticipazioni de Il Segreto al 2 maggio 2020: Marcela in crisi con Matias

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Segreto, che andranno in onda su Canale 5 fino al prossimo 2 maggio 2020, rivelano che Matias dopo essere tornato in paese ha dimostrato di essere nettamente cambiato e si impegnerà al massimo, collaborando con Alicia, per cercare di trovare delle soluzioni che possano andare incontro alle richieste degli operai che chiedono a gran voce di avere maggiori diritti sul posto di lavoro.

Intanto Marcela continuerà ad essere in grande difficoltà con Matias e proprio non sa come comportarsi con l'uomo. Tomas, pur essendo innamorato della locandiera, deciderà di fare un passo indietro e quindi di allontanarsi da lei, così da lasciarla libera di poter vivere la sua relazione con il marito.

Per Tomas, però, questo sarà un colpo decisamente molto difficile da digerire, dato che il suo sentimento nei confronti di Marcela è molto forte. Tuttavia anche Isabel, consiglierà al ragazzo di rinunciare a questa relazione e quindi di farsi indietro.

Marcela, intanto, non riesce a concepire il netto cambiamento di Tomas e penserà continuamente a lui.

Adolfo flirta anche con Marta

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto fino al 2 maggio 2020 rivelano che Ignacio attenderà con trepidazione l'arrivo di suo cugino Ramon, che dovrà fare un controllo in azienda. Durante una cena, però, Ramon chiederà delle informazioni sempre più dettagliate e precise su Bilbao e questo suo modo di fare finirà per far insospettire Ignacio, il quale chiederà a suo cugino qual è il vero motivo di queste sue continue richieste.

Intanto Adolfo e Rosa verranno beccati da Manuela in atteggiamenti decisamente amorevoli in cucina. A quel punto, per evitare che la governante possa infuriarsi ancora di più, Rosa deciderà di mandare Marta all'appuntamento che aveva fissato con Adolfo.

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che, quando arriverà sul posto, Marta consegnerà ad Adolfo la lettera che è stata scritta da sua sorella. L'uomo, però, non si rivelerà dispiaciuto per l'assenza di Rosa: chiederà a Marta di stare un po' con lui e di fare una passeggiata assieme.