Uno dei volti più amati di Uomini e Donne è sicuramente Raffaella Mennoia. Quest'ultima, dopo tanti anni di collaborazione con Maria De Filippi nelle vesti da postina di C'è Posta Per Te, è diventata un elemento fondamentale della redazione del dating show più famoso d'Italia. Nelle scorse ore, su Instagram, ha provato a rasserenare i tantissimi fan della trasmissione con un post che la dice lunga.

Uomini e Donne presto in Tv?

Nelle ultime ore, sul suo profilo ufficiale di Instagram, Raffaella Mennoia ha rincuorato i fan di Uomini e Donne e, al tempo stesso, ha lasciato intendere numerose novità che potrebbero dare felicità ai tantissimi telespettatori costretti alla quarantena obbligata.

La Mennoia, su IG, ha scritto un post che recita così: "Stiamo lavorando per voi, con la speranza di farvi un po' di compagnia" e ancora: “Ho una voglia di dirvi determinate cose su questa cosa nuova che stiamo facendo ma non posso… Mi licenziano”.

Ricordiamo che, il dating show, è stato sospeso agli inizi di Marzo subito dopo i vari Decreti che hanno sancito l'emergenza sanitaria in tutto il Paese. Il post della Mennoia lascia ben sperare soprattutto in un periodo in cui, in televisione, dopo l'epilogo felice di Amici di Maria De Filippi e Grande Fratello Vip vengono trasmesse solo repliche di trasmissioni storiche della televisione italiana.

Gemma e Tina

Le ultime puntate di Uomini e donne, prima della sospensione in seguito all'emergenza sanitaria, erano state ricche di teatrini esilaranti tra le due protagoniste indiscusse del dating show: Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due, così come indicato dai fan della trasmissione sui social network, rappresentano la vera anima del programma.

Ed è per questo motivo che, leggendo le parole di Raffaella Mennoia, c'è da ben sperare che a breve possano ritornare sul piccolo schermo sia le esterne dei corteggiatori sia i siparietti comici imbastiti tra l'opinionista di Viterbo e la dama piemontese.

La solidarietà di Maria De Filippi a Bonolis

C'è da dire che, i telespettatori, sui social network hanno richiesto più volte di vedere le ultime registrazioni di Uomini e Donne già effettuate ma mai trasmesse in televisione. Infatti, qualche settimana fa, Maria De Filippi decise di palesare la sua solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis e quindi sospendendo la messa in onda di Uomini e Donne una settimana prima, così come accaduto per il mattatore di Avanti un Altro.

Bonolis, infatti, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha criticato la decisione di Mediaset circa la volontà di non mandare in onda puntate registrate di Avanti un Altro che avrebbero potuto coprire un ampio spazio nella messa in onda televisiva. Per tale motivo, la De Filippi, ha mostrato tutta la sua solidarietà nei confronti del collega e amico di sempre.