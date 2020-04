In questi giorni, Raffaella Mennoia ha pubblicato spesso dei video su Instagram nei quali ha annunciato di essere agli studi Elios per lavorare dietro le quinte di Uomini e donne. I fan, naturalmente, si sono domandati cosa stesse facendo la donna in produzione se il programma è stato sospeso a causa del Coronavirus. Ebbene, a quanto pare è arrivata la risposta.

Alcune ore fa, la caporedattrice ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Instagram nel quale è presente parte del cast della produzione del talk show.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha aggiunto: "Stiamo lavorando per voi, ci siamo quasi".

Raffaella Mennoia annuncia il ritorno di Uomini e Donne

L'ultimo post di Raffaella Mennoia ha riacceso una grossa speranza a tutti i fan di Uomini e Donne. Dopo essere stato bruscamente interrotto, nonostante l'esistenza di alcune puntate già registrate, il talk show pomeridiano potrebbe tornare in onda. La caporedattrice ha svelato su Instagram che tutto il cast è all'opera per lavorare ad un ritorno della trasmissione, naturalmente senza dare luogo ad assembramenti.

La donna, infatti, ha detto di essere alle prese con il programma nella speranza di tenere un po' di compagnia a tutti i telespettatori appassionati. La Mennoia, però, ci ha tenuto a chiarire un concetto ben preciso, ovvero: "Ci siamo quasi, ma senza assembramenti". Poi ha aggiunto: "Stare vicini da lontani":

La reazione dei fan del talk show

Per adesso, dunque, non è ancora chiara l'esatta modalità con cui il programma di Maria De Filippi tornerà ad intrattenere il pubblico di Canale 5.

Tuttavia, la cosa certa è che molto presto ci saranno delle interessanti sorprese per i fan. Nel frattempo, al di sotto del post di Raffaella sono accorsi numerosi utenti per commentare quanto appena rivelato. Alcuni sono sembrati assolutamente felici in quanto sentono molto la mancanza del talk show. Altri, invece, ci hanno tenuto a rimarcare l'importanza di continuare a seguire scrupolosamente le norme governative.

Continuano i casting anche di Temptation Island

Sul web si vocifera che possa esserci un ritorno della trasmissione dopo le festività pasquali. In questi giorni, in effetti, Giovanna Abate è stata avvistata negli studi Elios per poter discutere di alcune questioni inerenti il trono classico. Anche su questo, però, non ci sono ulteriori notizie che spieghino in modo esaustivo cosa stia accadendo davvero dietro le quinte. Nel frattempo, però, la Mennoia non si è mai fermata con i casting sia di Uomini e Donne sia di Temptation Island. Il tutto, naturalmente, si sta svolgendo a distanza attraverso chiamate e videochiamate onde evitare assembramenti.