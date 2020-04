Prosegue lo stop di Uomini e donne in televisione: da due settimane, ormai, la trasmissione di Maria De Filippi è stata sospesa per rispettare le regole del decreto che riguardano l'emergenza Corona Virus, che continua a far paura nel nostro Paese ma anche nel resto del mondo. Gli spettatori della trasmissione pomeridiana di Canale 5 si chiedono a questo punto quando potranno vedere in onda le nuove puntate e l'autrice storia Raffaella Mennoia, ha fatto un po' di chiarezza sul suo profilo ufficiale Instagram.

Non si ferma Uomini e donne, la Mennoia precisa: 'Continuiamo a lavorare anche per Temptation Island'

Nel dettaglio, infatti, Raffaella Mennoia ha voluto fare un saluto a tutti i suoi fan e a quelli che seguono Uomini e donne in televisione, dicendo loro che nonostante la messa in onda sia stata sospesa su Canale 5, la produzione sta continuando a lavorare al programma.

In realtà, la Mennoia ha svelato che stanno lavorando non solo per Uomini e donne ma anche per quella che sarà la nuova edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni che è stato confermato nella stagione estiva di Canale 5. In particolar modo, la Mennoia e gli altri autori del programma sono impegnati con la scelta delle coppie che si metteranno in gioco quest'anno e con la scelta dei nuovi tentatori e delle nuove tentatrici.

In particolar modo, la Mennoia ha fatto sapere che c'è una parte della redazione che si sta occupando di chiamare e sentire le varie coppie che hanno fatto i casting per Temptation Island e una parte della redazione che continua ad occuparsi dei casting per Uomini e donne.

'Non ci siamo fermati', ha dichiarato l'autrice sui social, aggiungendo però che stanno rispettando tutte le regole di sicurezza che sono state disposte dal Governo per questa drammatica pandemia.

Senza Uomini e donne crollano gli ascolti del pomeriggio di Canale 5

In attesa di scoprire quando ci sarà il ritorno effettivo di Uomini e donne su Canale 5, anche dal punto di vista degli ascolti televisivi c'è stato un vero e proprio tracollo in quella fascia oraria per Mediaset.

La messa in onda quotidiana delle avventure dei protagonisti del trono classico e del trono over riuscivano a garantire una media di circa tre milioni di fedelissimi al giorno.

In queste settimane, invece, Mediaset ha scelto di trasmettere prima dei film e poi delle fiction in replica, come Le ali della vita con Sabrina Ferilli e Come un delfino con Raoul Bova. Gli ascolti, però, non sono convincenti al massimo e la media di queste serie tv in replica non va oltre la soglia di 1.6 milioni al giorno con uno share che si aggira sul 10% contro il 22% che assicurava la De Filippi.