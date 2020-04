Mancano pochi giorni al ritorno in Tv di Uomini e donne: la nuova versione che gli autori hanno ideato nel rispetto delle regole di distanziamento sociale alle quali stanno sottostando tutti gli italiani, sarà trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 20 aprile. A partecipare al dating-show saranno due donne in cerca dell'anima gemella, alcuni misteriosi corteggiatori e gli storici opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Nel cast del nuovo Uomini e Donne anche Sperti e Cipollari

A quasi un mese di distanza dall'ultima volta, Uomini e Donne sta per tornare in video con una serie di puntate inedite.

A confermare l'indiscrezione che circolava sul web da qualche giorno, è stato il promo che Mediaset ha diramato nelle ultime ore con data e orario della messa in onda del primo nuovo appuntamento.

Lunedì 20 aprile alle ore 14:45 i telespettatori assisteranno al debutto di una formula assolutamente inedita, nella quale due amate protagoniste del cast proveranno a cercare l'anima gemella senza poter mai incontrare nessuno dei loro spasimanti.

A commentare le "gesta" di Giovanna Abate e Gemma Galgani, saranno gli storici opinionisti del dating-show: Gianni Sperti e Tina Cipollari che, stando alle prime foto ufficiali che sono state rese note, esprimeranno dei pareri in collegamento da stanze adiacenti a quelle nella quali la dama e la tronista converseranno con i loro corteggiatori.

Il ballerino pugliese ha usato Instagram per confermare l'imminente ritorno del programma di Maria De Filippi sul piccolo schermo: "Stiamo tornando, distanti ma vicini", ha scritto l'uomo accanto ad uno scatto che lo ritrae accanto alla collega vamp.

Meccanismo inedito per i corteggiamenti a Uomini e Donne

In cosa consisteranno le nuove puntate di Uomini e Donne? A rispondere a questa domanda che si sono posta tanti fan della trasmissione, è stata la conduttrice nel promo che sta andando in onda sulle reti Mediaset da qualche giorno.

La voce di Maria De Filippi, infatti, ha spiegato a Gemma e Giovanna come potranno approcciarsi ai loro corteggiatori a partire da lunedì prossimo: la dama e la tronista non vedranno mai il volto dei loro spasimanti, ma potranno conoscerli soltanto virtualmente tramite chat oppure telefonate.

Quando la Galgani e la Abate penseranno di aver trovato la persona giusta, la redazione svelerà loro l'identità dell'uomo/ragazzo che hanno preferito su tutti gli altri, con il grosso rischio che il suo aspetto fisico non corrisponda alle aspettative che si sono create le protagoniste del dating-show durante la frequentazione "al buio".

Il corteggiatore che sarà scelto, infine, potrà accettare oppure rifiutare la proposta di fidanzamento, esattamente come prevede il regolamento di U&D da sempre.

Lorenzo di Uomini e Donne nella bufera per un commento

La notizia sull'imminente ritorno in Tv di Uomini e Donne, non è l'unica sulla trasmissione che sta circolando in rete in queste ore: un famoso ex tronista, infatti, ha catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip per una risposta indelicata che ha dato ad una fan su Instagram.

Lorenzo Riccardi, rispondendo alla curiosità di una follower sulle attenzioni che le riservano gli amici dei suoi ex, ha tuonato: "Senza offesa, forse succede perché sei un po' zo....

".

Tra i tanti che si sono indignati per questa uscita infelice, c'è anche l'influencer Deianira Marzano, che si è rivolta al "Cobra" e alla sua fidanzata Claudia dicendo: "La sua risposta è stata sessista e deplorevole. Ma tu, che dovevi dirgli di cancellare tutto, non ti vergogni a stare con un uomo come lui?".