Continua l'appuntamento su Canale 5 con la soap Il Segreto, che andrà in onda come di consueto la prossima settimana con nuovi episodi che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate in programma da lunedì 20 a sabato 25 aprile 2020 rivelano che Matias Castaneda ritornerà in paese dopo essere mancato per due mesi dal paese. Marcella si recherà da Tomas, il suo amante, per dargli la notizia. Mauricio capirà che Isabel sta organizzando qualcosa contro Ignacio Solozabal.

Infine, Marta scoprirà che anche sua sorella Rosa è innamorata di Adolfo.

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto 20-25 aprile: Raimundo cerca Francisca

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto fino al prossimo 25 aprile rivelano che Ignacio, Rosa, Marta e Jesus Urrutia saranno chiamati in municipio per deporre la loro testimonianza su ciò che è veramente successo alla stazione di Munia, la quale è esplosa dopo un attentato effettuato dagli anarchici. Adolfo De Los Visos, nonché figlio della marchesa Isabel, si ritroverà nella stessa situazione, tanto che la madre gli chiederà di ribadire il fatto che Solozabal si sia proclamato repubblicano con i terroristi.

Rosa, interessata sentimentalmente ad Adolfo, spererà di vedere il giovane, ragion per cui sceglierà di mettersi addosso uno dei suoi abiti più eleganti. Incoraggiato dal 'marchesino', Tomas racconterà a suo fratello come è nato l'amore con Marcela. Mauricio e Dolores saluteranno Raimundo, ritornato a Puente Viejo per trovare Francisca, la quale al momento sembra scomparsa: che fine avrà fatto la Montenegro?

Marta e Rosa innamorate dello stesso uomo

Ma i colpi di scena non sono finiti ancora qui, perché le trame delle puntate de Il Segreto in programma da lunedì 20 aprile 2020 rivelano che Ignacio sarà sospettato di essere un repubblicano rivoluzionario, tant'è che dovrà dare una dichiarazione più precisa su ciò che è avvenuto il giorno dell'esplosione. A questo punto le figlie dell'uomo, agitate per la vicenda, cercheranno di convincere suo padre a raccontare la verità per non finire in prigione.

Un operaio di nome Cosme, obbligato da Isabel, verrà indotto a fare una denuncia contro Solozabal. Intanto, vista l'assenza di novità su Francisca, l'Ulloa deciderà di andare via dal paese. Marta, totalmente inconsapevole del sentimento di Rosa, confiderà a Manuela che si sta innamorando di Adolfo. Alicia, non appena verrà a conoscenza della cosa, lascerà gli studi, ragion per cui Jesus farà una sfuriata alla figlia di Encarnacion Urrutia. Il papà di Carolina, per salvarsi la vita, deciderà di raccontare tutta la verità con il sostegno morale del dal capitano Huertas. Isabel organizzerà un angolo nascosto de La Habana per ricevere un ospite misterioso.

Adolfo incomincerà a lavorare nell’azienda di famiglia, ricoprendo il ruolo di Tomas. Marta e Carolina capiranno che Rosa prova qualcosa per un giovane, tant'è che le chiederanno delle spiegazioni in merito

Marcella avvisa Tomas che suo marito è ritornato

Sempre gli spoiler de Il Segreto raccontano che Mauricio non ci metterà molto a capire che Isabel sta per mettere in atto un piano contro Ignacio. Nel frattempo, le due sorelle Solozabal scopriranno che che è Adolfo il fortunato giovane che Rosa ama segretamente: qui Marta resterà sconvolta, in quanto anche lei è innamorata dello stesso uomo. Tuttavia la maggiore delle Solozabal sceglierà di far felice la sua consanguinea minore accompagnandola all'incontro.

A proposito, De Los Visos all'appuntamento confesserà di provare attrazione per entrambe le fanciulle. Matias, il quale aveva fatto perdere le sue tracce per due mesi, ritornerà a casa dopo essere stato scarcerato. A questo punto Marcela reagirà per niente bene alla ricomparsa di suo marito, tant'è che andrà ad avvisare il suo amante Tomas della notizia.

Matias incontra Alicia

Ignacio darà prova al nuovo sindaco di Puente Viejo che gli impianti della sua azienda sono messi a norma. Malgrado ciò, l'imprenditore sarà ansia per il controllo della ditta da parte dei suoi familiari, ragion per cui racconterà a Marta le origini che hanno le Industrie dei suoi antenati.

Intanto, una telefonata annuncerà a Solozabal l'arrivo nel paese di Ramon, nonché cugino di terzo grado Juan Mari. Encarnacion e Urrutia affronteranno Alicia, seppur la giovane si rifiuterà di parlare. Il Castaneda sarà poco affettuoso e molto schivo con sua moglie e la piccola Camelia. Marta intuirà che suo padre gli sta nascondendo qualcosa di importante, ragion si rechper cui si recherà in fabbrica per cercare di avere delle spiegazioni da Pablo e Urrutia. Adolfo e Marta continueranno a passeggiare lungo la riva del fiume, anche se l'armonia che c'è tra loro susciterà la tristezza della Solozabal.

Il Castaneda andrà in municipio a salutare Mauricio, al quale farà tante domande sulla miniera e sulla fabbrica: qui il sindaco inizierà ad avere alcuni sospetti. Per finire, Matias incontrerà Alicia.