I protagonisti del recente passato di Uomini e donne non smettono di regalare spunti di discussione agli amanti della cronaca rosa. Nelle ultime ore, per esempio, l'ex tronista Lorenzo Riccardi ha scatenato un polverone social dopo aver dato della poco di buono a una ragazza che gli ha fatto una domanda su Instagram: ad attaccare il pugliese è stata anche l'influencer Deianira Marzano.

La risposta di Lorenzo fa arrabbiare i fan di Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi è sicuramente uno dei protagonisti, tra quelli che hanno partecipato negli ultimi anni, più amati dal pubblico di Uomini e Donne.

Il ragazzo, infatti, si è fatto apprezzare prima nelle vesti di corteggiatore, poi in quelle di tronista e infine nel ruolo di commentatore del Trono Classico nella stagione 2019/2020.

Costretto a restare a casa per via della quarantena attualmente in corso in tutta Italia, il "Cobra" ha deciso di ammazzare il tempo chiacchierando con i fan: tra le tante risposte che il pugliese ha dato al gioco "Fammi una domanda" di Instagram, una in particolare ha scatenato un'accesa polemica.

A una follower che gli ha chiesto come mai gli amici dei suoi ex ci provano con lei, il giovane ha detto: "Senza offesa, ma forse sei un po' zoc...

".

Le parole che Lorenzo ha usato sui social network non sono piaciute quasi a nessuno, tant'è che una nota influencer ha deciso di esporsi per rimproverare sia lui, che la sua amata fidanzata.

Deianira contro Lorenzo e Claudia di Uomini e Donne

Tra i tanti che hanno protestato per l'offesa gratuita che Riccardi ha fatto a una sua follower su Instagram, c'è anche Deianira Marzano: l'influencer, infatti, ha pubblicato sul suo account dei video nei quali ha tirato le orecchie sia a Lorenzo che alla sua compagna.

"Trovo deplorevole e sessista la risposta che ha dato questo Lorenzo alla ragazza. E mi meraviglio come la sua fidanzata (Claudia Dionigi, ndr) non gliela lasci cancellare e non lo sgridi", ha tuonato la napoletana nel breve sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ultime ore.

Rivolgendosi ancora alla Dionigi, la donna ha poi aggiunto: "Ma non ti vergogni a stare con uno così?".

Per il momento, né il "Cobra" né la sua dolce metà hanno usato i social network per replicare alla polemica che è nata di recente sul loro conto.

Il ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne

Mentre sul web si discute dell'uscita infelice che ha avuto Lorenzo Riccardi, la redazione di Uomini e Donne è al lavoro per preparare il ritorno in tv dell'amatissima trasmissione.

A quasi un mese di distanza dall'ultima puntata che è andata in onda, il dating-show tornerà a far compagnia ai telespettatori con episodi inediti che avranno per protagoniste la dama Gemma Galgani e la tronista Giovanna Abate, ancora in cerca dell'anima gemella.

Come spiega la conduttrice Maria De Filippi nel promo, che sta circolando sulle reti Mediaset da qualche giorno, le due donne potranno essere corteggiate soltanto a distanza (ovvero con scambio di messaggi o telefonate) da chiunque ambisca a conquistarle: in questo nuovo meccanismo del format, inoltre, non è previsto che la torinese e la romana possano vedere i loro spasimanti fino al giorno della scelta.

La nuova versione di U&D, dunque, sarà trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 20 aprile: dalle ore 14:45, dunque, Gemma, Giovanna e gli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari saranno al centro delle puntate che sono state registrate nei giorni scorsi, quelle che sono state pensate per rispettare le norme di distanziamento sociale che il Governo ha imposto da un paio di mesi per a causa dell'emergenza sanitaria in corso in Italia.