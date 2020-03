È passata quasi una settimana da quando Uomini e donne non è più nella programmazione Mediaset: il dating-show, infatti, è uno di quei format che la rete ha deciso di mettere in pausa per prediligere quelli d'informazione in un periodo d'emergenza come quello che stiamo vivendo in Italia. La redattrice Raffaella Mennoia, intervenuta su Instagram sul ritorno in onda della trasmissione di Maria De Filippi, si è mostrata incerta: ancora nessuno sa quando i protagonisti dei troni Classico e Over potranno tornare a far compagnia ai telespettatori.

Fan delusi dall'assenza di Uomini e Donne dal palinsesto

Uomini e Donne è una di quelle trasmissioni Tv che ha subito un brusco stop a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia nelle scorse settimane. Reti come Rai e Mediaset, infatti, hanno deciso di sostituire format più "leggeri" come il dating-show di Maria De Filippi con altri più improntati sull'informazione.

Il programma che permette a giovani e meno giovani di trovare l'anima gemella, però, sarebbe dovuto andare in vacanza il 20 marzo, ovvero dopo la messa in onda delle ultime puntate che sono state registrate prima del blocco imposto dal Governo.

Lunedì 16 marzo, però, al posto di U&D è stata trasmessa una puntata della serie "Inga Linstrom", che ha fatto compagnia al pubblico di Canale 5 anche nelle giornate successive.

Stando a quello che si vocifera sul web, sarebbe stata una scelta di Maria quella di sospendere in anticipo il suo format per solidarietà nei confronti del collega Paolo Bonolis, che ha protestato sui social per lo stop deciso da Mediaset sulle nuove puntate di Avanti un altro (che ora è in replica nel preserale).

La Mennoia incerta sul futuro di Uomini e Donne

Superata l'immediata delusione per lo stop anticipato di Uomini e Donne, ora i fan si chiedono quando sarà possibile vedere le puntate inedite sia degli Over che dei giovani.

Oggi pomeriggio, attraverso il suo profilo Instagram, la redattrice Raffaella Mennoia ha rilasciato delle scarne ed incerte dichiarazioni a riguardo: neppure lei, infatti, sa ancora quando il daintg-show tornerà in Tv e se ci sarà la possibilità di riprendere presto le registrazioni.

"So che siete orfani di U&D, me lo state scrivendo in tanti", ha esordito la collaboratrice di Maria De Filippi nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

"Ragazzi, boh. Avevano delle puntate da mandare in onda e che poi non sono andate, siamo tutti un po' così".

Trono Classico e Trono Over di Uomini e Donne in stand-by

"Anche i ragazzi che partecipano al programma, i tronisti e i corteggiatori, sono un po' così. Ce lo stiamo chiedendo tutti, boh", ha concluso la Mennoia sui social network.

Insomma, l'emergenza sanitaria che l'Italia sta affrontando ha ovviamente la priorità su tutto il resto.

Le trasmissioni Tv che sono state sospese dalla loro rete di riferimento, con ogni probabilità torneranno in onda soltanto quando la situazione migliorerà, ma è difficile fare un pronostico ad oggi.

L'autrice Raffaella, infatti, ora sta lavorando nel backstage del serale di Amici, uno dei pochi format "leggeri" che fanno ancora compagnia ai telespettatori in questo periodo di quarantena.

Per rivedere Gemma Galgani con i suoi tormenti d'amore, le sfuriate di Tina Cipollari, le liti tra Armando Incarnato e le dame del parterre o le nuove conoscenze dei tronisti con le corteggiatrice, bisognerà aspettare: il Trono Classico e il Trono Over di U&D, infatti, al momento sono fermi per l'emergenza Covid-19 e neppure gli addetti ai lavori sanno ancora se e quando si potrà ricominciare a registrare.