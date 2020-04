Nella casa del Grande Fratello Vip gli scontri continuano ad essere all'ordine del giorno. La scorsa settimana c'era stato il duro confronto tra Antonella Elia e Fernanda Lessa (poi eliminata al televoto), mentre stavolta è stato il turno di Teresanna e Sossio.

Tutto è cominciato all'ora di cena, quando Aruta si è seduto a tavola per mangiare il pollo cucinato dalla Pugliese. Quest'ultima ha approfittato della situazione per cercare un chiarimento dopo le liti delle scorse settimane. In realtà, ben presto il faccia a faccia si è tramutato in un vero e proprio scontro verbale che ha costretto gli altri concorrenti ad intervenire per riportare un pizzico di calma.

Teresanna a Sossio: 'Le tue scuse erano false'

Mentre Sossio era a tavola, Teresanna gli si è avvicinata dicendogli: "Non ti capisco. Non mi rivolgi la parola, poi prendi il pollo che ho fatto con tanto amore per i miei amici. Hai questo atteggiamento come se gli altri non esistessero. Tu non dici buongiorno, non dici buonasera".

Il calciatore ha immediatamente replicato a queste accuse, ribadendo di essere una persona sincera: "Non sono falso, non ti calcolo proprio". La 33enne napoletana ha ribattuto dicendo che a questo punto le scuse pubbliche che le aveva rivolto Sossio sono state false.

"Ti avevo chiesto scusa perché avevo alzato la voce, ma io avverto che non c'è feeling - ha sottolineato Aruta - Se io avverto che una persona di me ha una pessima reputazione, non mi sento di augurarle né il buongiorno e né la buonasera".

Sossio al culmine della lite tira in ballo il marito di Teresanna

Le affermazioni di Sossio non sono affatto piaciute alla coinquilina partenopea che, a questo punto, è partita all'attacco: "Allora tu non mi deridi, quindi sii coerente, sei un uomo di cinquant'anni.

Se tu non mi rispetti e hai tutte le tue convinzioni, la mia imitazione non la fai".

"Con te ho giocato all'inizio - ha puntualizzato l'ex tronista di Uomini e Donne - poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più". Altrettanto veemente è stata la risposta di Sossio: "Modera i termini perché cane sarà quello che sta con te". Subito dopo, Aruta ha proseguito apostrofando la coinquilina napoletana come cafona e mandandola a quel paese.

Teresanna però non si è lasciata sfuggire l'occasione per dire al rivale che avrebbe fatto bene a "Guardare quella che sta vicino a te", riferendosi ovviamente alla compagna del calciatore.

Volano parole grosse tra Sossio e Teresanna 😱🔥#GFVIP pic.twitter.com/Cp6hIwbWJe — mat (@ahoy_boy98) March 31, 2020

A questo punto sono intervenuti gli altri concorrenti che hanno prontamente allontanato i due litiganti, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Ad ogni modo, sembra che ormai i rapporti tra Teresanna e Sossio siano del tutto irrecuperabili, ed è probabile che di questo screzio si possa parlare questa sera, 1° aprile, durante la puntata serale del Grande Fratello Vip su Canale 5.