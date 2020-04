Valentina Dallari e Junior Cally si sono lasciati da un mese. In questo periodo di lontananza, sulla coppia non era circolata nessun Gossip e non si vociferava in rete della loro rottura. Il silenzio è stato rotto nella giornata di ieri, 24 aprile, dalla ex tronista di Uomini e Donne. La scrittrice bolognese si è sfogata con i suoi followers su Instagram e, attraverso le sue storie, ha spiegato cosa è successo. La Dallari ha raccontato ai suoi fan l'inspiegabile sparizione del suo fidanzato.

I video di Valentina Dallari

Nella giornata di ieri, venerdì 24 aprile, Valentina Dallari ha pubblicato dei video nelle sue storie Instagram in cui accusa il suo compagno, Junior Cally, di essere andato via da diverse settimane, senza una spiegazione e senza lasciarla ufficialmente. "Ora vi dico la verità, è da un mese che non lo sento. Ovviamente mi ha detto che non stava bene, gli ho detto che l'avrei aiutato ed sparito completamente." La ex tronista di Uomini e Donne è apparsa ferma e decisa in questo racconto ed ha precisato che non voleva parlarne, ma è stata costretta dal fatto che i followers le chiedessero continuamente come andassero le cose con il cantante.

Valentina Dallari si dissocia dai comportamenti di Junior Cally

Valentina Dallari ha raccontato che, attualmente, il rapper di Focene sta pubblicando storie in cui mostra quello che gli inviano alcune ragazze audaci nei messaggi privati di Instagram. La scrittrice di 'Non mi sono mai piaciuta' ha detto di dissociarsi sia dai comportamenti del cantante, sia da quello delle donne che inviano video e foto delle loro parti intime all'ex fidanzato.

"Non sono una persona che sta con gente del genere, mi fa anche un bel po' tristezza". L'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto poi consigliare ai suoi followers di ricordarsi di stare di fianco ad una persona che abbia almeno il coraggio di lasciarci. "Le mancanze di rispetto no grazie". Qui sotto i video pubblicati sulle storie IG di Valentina Dallari.

Nessuna replica da Junior Cally

Junior Cally, in merito a questa vicenda e al suo rapporto con Valentina Dallari, non si è espresso e non ha fatto trapelare, al momento, nessun commento.

Il cantante di 'No grazie', nella giornata di ieri, venerdì 24 aprile, ha pubblicato questa storia che potrebbe far riferimento alla vicenda: "Non è il momento di fare uscire cose mie, proprio non mi va, ma sto scrivendo molto. Datemi tempo, ho solo bisogno di ossigeno, ho solo bisogno di vivere". Qui sotto l'immagine con la frase pubblicata dal rapper di Focene nelle sue storie IG.

Prima della partecipazione all'ultima edizione di Sanremo, Junior Cally in un'intervista aveva dichiarato: "Da qualche mese c’è Valentina al mio fianco: siamo complici, amici, ci amiamo e rispettiamo". L'amore evidentemente non è stato forte abbastanza e, a detta della Dallari, è mancato il rispetto nel non darle una motivazione alla sua sparizione e alla rottura.