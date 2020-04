Dovrebbero mancare circa tre settimane al ritorno in Tv di Amici di Maria De Filippi. Il talent-show, in stand-by a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, sta scaldando i motori: la professoressa Anna Pettinelli ha anticipato che la messa in onda della prima puntata del format attualmente è prevista per lunedì 18 maggio e che a competere potrebbe esserci anche Stash dei The Kolors.

Nuovo nome per la versione 'Vip' di Amici

Era stato annunciato al termine del serale della diciannovesima edizione, ma la messa in onda del format intitolato "Amici All Star" è stato rimandata a quando l'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia sarebbe rientrata.

Oggi,25 aprile, in Tv ha cominciato a circolare il promo che anticipa il ritorno del talent-show su Canale 5 con un nome tutto nuovo: "Amici Speciali- Con Tim insieme per l'Italia".

Gli addetti ai lavori hanno deciso di modificare il meccanismo del programma per far sì che tutti possano contribuire ad aiutare chi in questo momento storico ha più bisogno.

"Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza", è questo il messaggio che la produzione Mediaset ha allegato alla pubblicità che informa i telespettatori dell'imminente ritorno in video del programma di Maria De Filippi.

Gli spoiler della Pettinelli sulle nuove puntate di Amici

"Prossimamente, su Canale 5": il promo di Amici Speciali non dà una data certa per la messa in onda della prima puntata, ma un componente del cast potrebbe averla spoilerata sui social network alcune ore fa.

Anna Pettinelli, in diretta su Instagram con la neo vincitrice Gaia Gozzi, ha fatto sapere che il giorno in cui attualmente è previsto il debutto della trasmissione Mediaset, è lunedì 18 maggio; salvo cambiamenti di palinsesto dell'ultimo momento, il format dovrebbe esordire tra poco più di tre settimane.

La professoressa di canto, però, ha dato un'altra succulenta anticipazione sul programma al quale parteciperà: pare che ad arricchire il cast di ex allievi di quest'inedita versione del talent-show, ci sarà anche Stash dei The Kolors, anche lui insegnante della scuola nelle ultime due edizioni e trionfatore di Amici 14.

I possibili concorrenti di Amici Speciali

L'unico talento che è già stato annunciato nel cast della versione "Vip" di Amici, è Gaia Gozzi: la vincitrice della diciannovesima edizione, infatti, è passata di diritto alla fase successiva quando è stata proclamata la migliore di quest'anno.

Ad animare le puntate del format di Maria De Filippi, però, si dice che saranno sia cantanti che ballerini molto amati dal pubblico, ovvero quelli che si sono maggiormente fatti strada nel loro campo artistico dopo la partecipazione al talent-show Mediaset.

A gareggiare dal prossimo 18 maggio (data prevista per il debutto, salvo cambiamenti), dunque, potrebbero essere: Giordana Angi, Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Stash dei The Kolors e Michele Bravi (unico ex concorrente di XFactor a rientrare in questa lista ufficiosa) per il canto, Javier Roja, Nikolai Goroskii, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Alessio Gaudino, Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira per la danza.

Ancora non si sa in cosa consisterà precisamente la competizione: qualche tempo fa, Maria De Filippi aveva parlato di questa versione "All Star" come una sorta di spettacolo in quattro puntate pensato per risaltare la bravura di alcuni ragazzi che sono stati scoperti dal suo programma negli anni scorsi, gli stessi che sono riusciti a fare carriera una volta finita la scuola.