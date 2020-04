Veronica De Lellis è finita al centro di un'aspra polemica con le fan della sorella. A scatenare l'ira de 'le bimbe' di Giulia De Lellis, sarebbe stato un messaggio di sostegno che la giovane ha pubblicato in uno degli ultimi post di Andrea Iannone.

'Veroniqueen' nel mirino de 'le bimbe'

Nella giornata di mercoledì 1 aprile, Andrea Iannone ha ricevuto una brutta notizia con la sentenza che ha confermato i 18 mesi di squalifica per doping.

A tal proposito il pilota della MotoGp ha dato adito ad un duro sfogo su Instagram.

Queste le parole dello sportivo originario di Vasto: "Per la prima volta nella storia, un atleta viene giudicato innocente e allo stesso tempo viene condannato a 18 mesi per aver assunto cibo contaminato". Il diretto interessato ha confidato con molto rammarico, che per lui ogni giorno lontano dalla MotoGp è stato come un anno.

Infine, l'ex fidanzato di Giulia De Lellis ha dichiarato, che si batterà fino alla fine per fare in modo che quanto accaduto a lui non avvenga più nei confronti di nessuno sportivo.

Tra i vari messaggi di solidarietà ricevuti da Andrea Iannone, è apparso quello di Veroniqueen: "Il tempo è galatuomo". Per chi non lo sapesse la giovane è la sorella di Giulia De Lellis. Le sue parole non sono state affatto gradite dalle fan dell'influencer romana.

In poco tempo all'indirizzo di Veronica sono arrivate numerose frecciatine al vetriolo: "Abbastanza ridicola", dice Noemi. Per Giusy invece, il gesto di Veronica sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti della sorella e del suo 'nuovo' fidanzato.

Tutte esternazioni fuori luogo, visto che in passato la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato di essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex fidanzato.

Andrea Iannone avrebbe cercato di riconquistare Giulia

Mentre le 'bimbe' di Giulia De Lellis hanno preso di mira Veronica, il settimanale 'Chi' ha lanciato un vero e proprio scoop su Andrea Iannone. Stando alle indiscrezioni fornite dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, il centauro avrebbe cercato in tutti i modi di riconquistare il cuore dell'influencer romana.

Addirittura, Iannone sarebbe andato a Pomezia prima della 'quarantena' per cercare un chiarimento con Giulia. Quest'ultima però, avrebbe già avuto le idee chiare. Lo stesso settimanale, infatti, nel numero in uscita giovedì 2 aprile ha pubblicato alcuni scatti in cui la De Lellis appare in compagnia di Andrea Damante.

I due sono stati pizzicati insieme mentre andavano a fare la spesa per la famiglia dell'influencer. Gli scatti pubblicati dalla rivista di cronaca rosa hanno confermato, che i due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno 'scontando' la quarantena nella stessa abitazione.