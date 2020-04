Si avvicina la messa in onda della finale di Amici 19: questa sera, venerdì 3 aprile, andrà in onda in prime time l'ultima puntata del serale durante la quale verrà proclamato il vincitore assoluto di questa edizione. Quattro i ragazzi che sono rimasti in gara e che si contenderanno il titolo finale: per il canto ci sono Gaia e Giulia mentre per la categoria della danza sono rimasti Javier e Nicolai. E a poche ore dalla diretta, sul web impazzano i pronostici sul nome del vincitore: al momento la super favorita sembra essere la Gozzi.

La finale di Amici 19 stasera su Canale 5: la favorita per la vittoria è Gaia

Nel dettaglio, stando ai pronostici scommesse di 'PlatenWin365', al momento la giovane Gaia Gozzi sembra essere in testa alla classifica di gradimento per portarsi a casa il titolo di vincitrice di Amici 19.

La cantante, che in queste settimane con il suo talento ha messo d'accordo giura e professori, è alla sua seconda partecipazione televisiva. Qualche anno fa, infatti, Gaia partecipò ad 'X Factor' ma non riuscì a portarsi a casa la vittoria e dovette accontentarsi del secondo posto. Questa volta, invece, per lei potrebbe arrivare il coronamento del sogno.

Al secondo posto, sempre secondo i pronostici per la vittoria di Amici 19, si piazzerebbe il ballerino Javier Rojas, uno dei concorrenti più discussi e controverso di questa edizione del talent show.

A seguire, invece, si piazza la cantante Giulia seguita in quarta posizione dal ballerino Nicolai.

In attesa di scoprire il nome del trionfatore assoluto di questa edizione, le anticipazioni sulla finale di questa sera rivelano che risulta confermata la giuria composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi che nelle ultime settimane ha preso il posto di Loredana Bertè.

Il serale di Amici 19 vince la gara degli ascolti televisivi

Un'edizione decisamente non semplice quella di quest'anno, dato che anche il talent show della De Filippi ha dovuto attenersi alle regole dettate dall'emergenza che sta vivendo il nostro Paese. E così la maggior parte delle puntate sono andate in onda senza la presenza del pubblico in studio, che da anni è uno dei 'valori aggiunti' della trasmissione per i giovani ragazzi in gara.

Dal punto di vista degli ascolti, invece, la diciannovesima edizione di Amici ha tenuto banco con una media di oltre 4 milioni di fedelissimi a settimana e uno share che in diverse occasioni ha quasi toccato la soglia del 20%. Numeri che soprattutto nel corso delle ultime settimane hanno permesso alla trasmissione della De Filippi di avere la meglio dal punto di vista degli ascolti, battendo così le proposte trasmesse da Rai 1.