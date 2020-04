Giovedì 9 aprile, sulla ABC, andrà in onda l'episodio conclusivo della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Come annunciato la scorsa settimana, il medical drama concluderà, infatti, l'edizione 2019/2020 con ben quattro puntate in meno rispetto a quanto previsto inizialmente dagli sceneggiatori. Quella che a causa dell'epidemia si rivelerà, dunque, la season finale ripartirà dagli eventi narrati nella 16x20. Ancora impegnate nella spasmodica ricerca di una diagnosi che possa far chiarezza sugli strani sintomi di Richard Webber, Miranda Bailey e Meredith Grey decideranno di operare il loro mentore.

Grey's Anatomy 16x21: DeLuca irrompe in sala operatoria

A circa una settimana dalla messa in onda del finale di Grey's Anatomy, il network ha rilasciato il promo ufficiale della 16x21. Come mostrato nel breve video, l'intervento chirurgico sul "Capo Webber" verrà tempestivamente bloccato da Andrew DeLuca. Lo specializzando, dopo aver affiancato Meredith Grey nella ricerca di una diagnosi, irromperà infatti in sala operatoria intimando alle due donne di fermarsi. Una mossa che il capo di chirurgia dimostrerà immediatamente di non apprezzare.

La Bailey chiederà infatti al ragazzo di lasciare immediatamente la sala. A quel punto Andrew, indispettito dalla mancanza di fiducia ed estremamente convinto che le sue superiori stiano commettendo "un terribile errore", contaminerà il tavolo operatorio lasciando i presenti del tutto sbigottiti.

Teddy Altman si sfila l'anello simbolo dell'unione con Owen Hunt

Il trailer del finale di Grey's Anatomy getta inoltre luce sulla controversa vita sentimentale di Teddy Altman.

La dottoressa avrà infatti modo di confrontarsi con Tom Koracick. Una chiacchierata durante la quale la donna ribadirà la sua intenzione di sposare Owen Hunt. Le immagini successive, tuttavia, mostrano la Altman sfilare dall'anulare sinistro l'anello simbolo del fidanzamento con il padre della sua bambina. Non è però chiaro, al momento, se la "scioccante scoperta" che farà il Maggiore Hunt sarà proprio la causa dell'inaspettato gesto della donna.

Amelia Shepherd potrebbe partorire nel finale di Grey's Anatomy

Infine, il ventunesimo ed ultimo episodio di Grey's Anatomy si concentrerà sull'epilogo della gravidanza di Amelia Shepherd. La donna, dopo il falso allarme della precedente puntata, inizierà il travaglio. Ad assisterla, l'ostetrica Carina DeLuca ed il suo compagno Atticus Link. Al momento, tuttavia, non risulta chiaro se il neurochirurgo partorirà prima della fine della stagione. Come anticipato, infatti, la 16x21 non è stata concepita come una season finale.

L'appuntamento con la nuova puntata di Grey's Anatomy è dunque fissato per venerdì 9 aprile sulla ABC.

Chiudiamo con il promo ufficiale dell'episodio: