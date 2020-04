Arianna Montefiori, protagonista de Il Paradiso delle Signore, è stata intervistata da Coming Soon, dando così ai telespettatori la possibilità di conoscerla meglio.

L'attrice, che nella soap veste i panni di Laura Parisi, in carriera ha già preso parte alla 4ª e 5ª stagione della Serie TV Che Dio ci Aiuti, fiction che ha come protagonista Elena Sofia Ricci. Arianna Montefiori ha ammesso di sentirsi molto vicina al carattere solare e positivo del suo personaggio: "Laura mi somiglia molto".

L'intervista ad Arianna Montefiori: gli inizi

Arianna ha raccontato che da bambina era molto più vicina alla danza che non alla recitazione: "Sin da piccola faccio danza". Successivamente, alla fine del liceo, è stato il padre a proporle di frequentare una scuola di recitazione serale. Dopo un provino è stata ammessa ad una scuola di teatro, e al secondo anno di formazione è stata chiamata per lavorare in Che Dio ci Aiuti. Nonostante non si fosse ancora diplomata, la giovane artista ha ammesso che comunque si sentiva pronta per prendere parte a quel progetto.

La Montefiori ha parlato poi dell'amore e del supporto che in questi anni ha ricevuto dalle sue amiche e dal compagno, fondamentali nel trasmetterle fiducia e certezze.

Quindi si è soffermata sull'amicizia che ancora la lega a Elena Sofia Ricci, che ha definito "una donna straordinaria", rivelando che in diverse occasioni l'ha aiutata e sostenuta durante le riprese della fiction. Alla domanda relativa ad una sua eventuale partecipazione alla 6ª stagione di Che Dio ci Aiuti, ha risposto così: "Non credo.

Da quanto ho capito, la storia tra me e Gabriele è terminata".

Ad ogni modo, ha rivelato di essere soddisfatta del fatto che il suo personaggio, Valentina, abbia ritrovato amore e serenità dopo il forte trauma relativo al suo handicap.

L'approdo a Il Paradiso delle Signore

Per quanto riguarda il suo approdo nel cast della soap Il Paradiso delle Signore, Arianna Montefiori ha affermato di aver fatto un provino diversi anni fa che, nonostante fosse andato bene, non le ha permesso di essere ingaggiata perché all'epoca aveva i capelli corti, un look non adatto ad una Serie Tv ambientata negli anni Sessanta.

Il nuovo provino sostenuto lo scorso inverno, invece, le ha consentito di indossare i panni della nuova Venere. L'attrice romana ha affermato di trovarsi benissimo e di essere molto soddisfatta di quest'impegno, anche se ha candidamente ammesso: "La mole di lavoro è molto più alta rispetto a tutte le altre fiction che ho fatto. Essendo una serie daily si gira come pazzi, si gira tutti i giorni".

Parlando del suo personaggio, Arianna Montefiori ha rivelato che con Laura Parisi ha alcuni punti in comune perché la ritiene testarda, buffa e pasticciona proprio come lei.

Invece, quando ha interpretato Valentina in Che Dio ci Aiuti, dovendo girare un numero maggiore di scene drammatiche, ha spiegato che quando rientrava a casa la sera faceva più fatica a sentirsi serena: "Non riuscivo facilmente a lasciar andare certi pensieri".

Quando le è stato chiesto cosa potrebbe accadere tra Laura e Salvatore ne Il Paradiso delle Signore, l'attrice romana ha preferito non sbilanciarsi, parlando solo di un'amicizia tra i due personaggi, e aggiungendo che non sa se in futuro potrà accadere dell'altro. In merito all'emergenza sanitaria di queste settimane e alla sospensione delle riprese della soap di Rai 1, ha detto che il set è stato attivo fino al giorno prima del decreto "Io resto a casa" e che allo stato attuale delle cose non sa quando si potrà tornare al lavoro.