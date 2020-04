Ieri sera è andata in onda in prime time su Canale 5 l'attesa finale del Grande Fratello Vip 4, il fortunato reality show condotto da Alfonso Signorini che in queste settimane ha appassionato milioni e milioni di telespettatori. Una finale molto attesa dal pubblico da casa che ha incoronato il vincitore assoluto di quest'anno. E contrariamente a tutte le aspettative e ai vari sondaggi social, ad avere la meglio è stata la bellissima Paola Di Benedetto che si è portata a casa il montepremi finale messo in palio dalla produzione del reality show.

Il trionfo di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 4: è lei la vincitrice finale

Nel dettaglio, infatti, il riassunto della finalissima del Grande Fratello Vip 4 trasmessa ieri sera su Canale 5 rivela che dopo una serie di eliminazioni (tra cui quella di Patrick Pugliese e Antonella Elia) i due concorrenti arrivati al rush finale sono stati Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto.

Fondamentale è stato il pubblico da casa che attraverso il televoto ha potuto decretare il vincitore assoluto, e ad avere la meglio è stata proprio l'ex Madre Natura che si è portata a casa anche il montepremi finale.

Una grande gioia per la bella Paola, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime nel momento in cui Alfonso Signorini ha fatto il suo nome come quello della vincitrice assoluta della quarta edizione.

Paola poco dopo la proclamazione ha subito detto ad Alfonso che avrebbe devoluto l'intera somma di denaro vinta in beneficenza e non soltanto la metà, così come da contratto per i concorrenti del GF Vip.

Un gran bel gesto da parte della Di Benedetto, la quale ancora una volta dimostra di essere una ragazza molto matura.

Il podio del GF Vip 4: secondo posto per Paolo Ciavarro seguito da Sossio

E nel momento in cui è arrivata la proclamazione finale, non è mancato neppure il commento del suo fidanzato Federico Rossi, che su Instagram ha postato un'immagine della vittoria di Paola, scrivendo: 'Sei tuuu.

E vince lei. Ti amo'. Una dedica speciale quella del cantante che in queste settimane è intervenuto diverse volte con dei videomessaggi all'interno della casa del GF Vip per far sentire il suo affetto e la sua vicinanza alla ragazza.

Secondo posto, quindi, per il giovane Paolo Ciavarro che a questo punto troverà ad aspettare la bella Clizia Fornasier fuori dalla casa di Cinecittà. Al terzo posto, invece, si piazza Sossio Aruta che ieri sera ha ricevuto la sorpresa video da parte della sua amata Ursula. E così si spengono i riflettori su questa intensa edizione del Grande Fratello Vip che verrà sicuramente ricordata anche per l'emergenza Coronavirus che ha determinato dei cambiamenti importanti nella struttura delle puntate.