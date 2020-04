L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 4 tornerà in onda lunedì 13 aprile, come sempre alle 15.40 su Rai 1. La soap, infatti, terrà compagnia ai suoi telespettatori anche nella giornata di Pasquetta, con la messa in onda di un nuovo episodio che si preannuncia come sempre ricco di colpi di scena e di grandi novità. occhi puntati su Marta, che continuerà a portare avanti la cura che le è stata consigliata da una sua amica di scuola, per cercare di restare incinta e avere un bambino.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 aprile: Marta porta avanti la cura

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 13 aprile rivelano che Marta porterà avanti la sua cura medica per cercare di restare incinta, ma continuerà a non dire nulla a Vittorio, del tutto ignaro di quello che sta combinando la sua amata.

Per la sua amica Camilla, infatti, la cura fatta ha dato gli effetti sperati e la donna alla fine ha scoperto di essere in dolce attesa, nonostante molti medici in passato le avessero detto che non avrebbe potuto avere bambini.

Ecco perché Marta ha scelto di intraprendere questa strada medica che prevede l'assunzione quotidiana di una fiala: il suo sogno, infatti, è quello che possa esserci anche per lei un 'miracolo' e che al più presto scopra di essere in dolce attesa.

E poi ancora gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì pomeriggio rivelano che le veneri finalmente riusciranno a conoscere il mitico Franco, ovvero il marito di Paola.

L'uomo farà il suo ingresso all'interno del grande magazzino e riuscirà subito a conquistare le veneri con la sua simpatia. Peccato, però, che il suo arrivo sia compromesso da una telefonata che Paola riceverà poco dopo. La venere, infatti, verrà contattata dal suo ex fidanzato e ovviamente tale chiamata non la lascerà indifferente.

Umberto sente la mancanza di Adelaide

Occhi puntati anche su Umberto, che in questo momento deve fare i conti con la lontananza di Adelaide che è partita per il viaggio di nozze con Achille Ravasi.

Le anticipazioni dell'episodio del 13 aprile rivelano che per Umberto non sarà affatto facile fare i conti con questa mancanza che avvertirà sempre più nel suo cuore. Tuttavia questa per lui sarà l'occasione giusta per poter stare ancora di più al fianco di Marta e Vittorio: riuscirà a trovare conforto e a non pensare più alla bella contessa? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.

Intanto Vittorio vorrebbe festeggiare uno dei traguardi più importanti raggiunti dall'uomo: si tratta della prima persona che è riuscita a mettere piede nello spazio. Un traguardo che vorrebbe celebrare con un'iniziativa ad hoc.