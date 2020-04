Un posto al sole, la storica soap opera dell'access prime time di Rai 3 continua a tenere compagnia ai propri telespettatori anche in questo difficile momento. Da lunedì 13 aprile partirà la nuova settimana di programmazione, durante la quale verranno ritrasmessi cinque episodi della sedicesima serie trasmessa un po' di anni fa. E i colpi di scena anche in queste puntate non si faranno attendere. Greta, per esempio, continuerà in tutti i modi a voler conquistare Roberto Ferri, che tuttavia la terrà a debita distanza.

Un posto al sole, puntate 13-17 aprile 2020: Greta rifiuta la proposta di Roberto

Nel dettaglio, infatti, le trame della settimana di Un posto al sole fino al 17 aprile 2020, rivelano che Roberto farà una proposta a Greta che sarà decisamente vantaggiosa dal punto di vista economico ma che potrebbe essere del tutto gravosa dal punto di vista morale.

Renato, invece, è molto deluso dal comportamento dei suoi figli i quali non si sono ricordati della festa del papà e non gli hanno fatto gli auguri così come lui si sarebbe aspettato. Intanto Guido si renderà conto di essere sempre più soggiogato da Isabella e ormai non sa più come uscirne da questa intricata situazione che lo vede protagonista.

Proprio per questo motivo, Andrea deciderà di offrire un aiuto a Guido e gli proporrà un piano che potrebbe essere l'ideale per tenere alla larga Isabella.

Guido accetterà di metterlo in pratica, peccato però che il piano di Andrea non darà gli effetti sperati e fallirà miseramente.

E poi ancora le trame della settimana di Un posto al sole fino al 17 aprile 2020 rivelano che Greta dopo aver riflettuto sull'accordo economico che le verrà fatto da Roberto, deciderà di rifiutarlo in quanto spera di poter ancora salvare il suo matrimonio. Nel frattempo l'astuto Ferri riceverà un importante aiuto da parte di Marina.

Rossella va in discoteca

Occhi puntati anche su Rossella, la quale ormai viene descritta dai suoi amici come la 'pesantona' del gruppo e per tale motivo la ragazza deciderà di scrollarsi di dosso questa etichetta. Gli spoiler della soap opera di Rai 3 rivelano che Rossella deciderà di passare alla controffensiva e si recherà in discoteca per dare 'una lezione' a tutti.

Tale atteggiamento della ragazza, però, farà preoccupare Michele il quale da buon padre apprensivo e timoroso deciderà di seguire sua figlia e di andare alla sua ricerca in discoteca.

Tuttavia per difendere Gianluca, si ritroverà coinvolto in uno spiacevole incidente. Intanto Arianna comunicherà la sua decisione di partire e questo finirà per far cadere Andrea nello sconforto totale, al punto che Guido dovrà risollevargli su il morale.