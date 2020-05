Justin Bieber e Ariana Grande nelle scorse settimane hanno rilasciato un nuovo brano, ''Stuck with U'', sottolineando che il ricavato delle vendite sarebbe stato devoluto in beneficenza. La canzone è riuscita a conquistare la vetta della classifica Billboard Hot 100, risultato che è stato contestato dal rapper americano 6xi9nine. Questi, infatti, sostiene che i due artisti e i rispettivi staff abbiano pagato per raggiungere la prima posizione.

Le accuse di 6ix9ine: 'Si può comprare il numero 1 su Billboard'

6ix9ine ha affermato su Instagram che Ariana Grande e Justin Bieber hanno acquistato il numero 1 nella chart.

Il rapper sostiene che la classifica si possa manipolare e, per dare ulteriore supporto alle sue affermazioni, ha ricordato che questo dato si evince dagli aggiornamenti che le case discografiche ricevono ogni giorno sulle variazioni della graduatoria dei singoli o degli album.

Proseguendo nelle sue dichiarazioni, il 24enne di New York ha detto che la canzone interpretata dai due colleghi fino a qualche giorno fa era al quinto posto. Nella notte, invece, tutto ad un tratto è balzata davanti a tutti, e per 6ix9ine è impossibile che ciò possa accadere nel giro di poche ore. Ha aggiunto che nel corso della nottata sono state vendute 60.000 copie del brano, e a suo parere ciò è accaduto perché i cantanti e i rispettivi staff avrebbero pagato per comprarle in blocco.

Il rapper statunitense ha criticato anche Billboard, dicendo che la piattaforma consente acquistare la prima posizione, e per questo motivo l'ha definita "una bugia". Tornando su Justin Bieber e Ariana Grande, ha detto che entrambi starebbero ingannando i rispettivi fan, specificando di essere anche in possesso delle prove che confermerebbero le sue accuse.

Tekashi ha rivelato di aver effettuato delle indagini insieme ai suoi collaboratori, e di aver scoperto che circa 30.000 copie della canzone "Stuck With U" sarebbero state comprate con 6 carte di credito. Con questo stratagemma - a suo parere - il brano avrebbe scalato posizioni fino ad ottenere il primato in classifica.

La risposta di Ariana Grande: 'I miei fan hanno comprato la canzone'

Ariana Grande ha deciso di replicare a 6ix9ine. L'interprete di "7 Rings" ha voluto innanzitutto ringraziare i fan che hanno acquistato la nuova canzone, e ha ricordato che i proventi delle vendite andranno in beneficenza. Per quanto riguarda il piazzamento in classifica del singolo, la cantante statunitense ha evidenziato che non ha mai dato molta importanza ai numeri, sottolineando che nei primi cinque anni della sua carriera non è mai giunta in prima posizione ma ciò non l'ha affatto destabilizzata. Infatti per lei quel che conta realmente è la musica e i suoi fan.

Entrando nel merito delle accuse mosse da 6ix9ine, Ariana Grande ha dichiarato che il successo del pezzo è stato decretato dagli ascoltatori che hanno acquistato la canzone (non più di quattro copie ciascuno, come prevede la legge).

Subito dopo, la cantautrice americana ha criticato Tekashi che ha attaccato soltanto lei e non Justin Bieber, dimostrando così di voler screditare il lavoro delle donne. Dunque ha consigliato al collega di essere più umile e di essere grato a tutte quelle persone che gli consentono di essere popolare ascoltando la sua musica.

La risposta di Justin Bieber: 'Non screditare la nostra fanbase con false informazioni'

Non si è fatta attendere nemmeno la risposta di Justin Bieber, il quale ha ribadito che "Stuck With U" è in cima alla classifica Billboard grazie al supporto dei fan. Entrando nel merito delle accuse mosse da 6ix9ine, ha rivelato che le 60.000 copie sono state conteggiate in poche ore perché i dati non vengono rilevati ogni giorno, bensì nel fine settimana.

L'artista canadese ha ricordato che la legge in tal senso parla chiaro, prevedendo che si possano acquistare al massimo quattro copie con una carta di credito. Infine ha chiesto al rapper di non continuare a screditare la loro fanbase diffondendo "false informazioni".

Il musicista 26enne si è detto felice di aver collaborato con Ariana Grande soprattutto per questo progetto a scopo benefico e ha aggiunto che Tekashi farebbe bene la prossima volta ad attaccare anche lui e non solo la collega, giacché "Stuck With U" è una canzone interpretata da entrambi.