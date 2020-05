Il segreto su Beth verrà presto alla luce nelle puntate di Beautiful: le anticipazioni statunitensi rivelano che la verità sullo scambio di culle porterà altri problemi nelle famiglie Logan e Forrester. Thomas scaricherà parte della colpa sul povero Douglas che, non capendo nemmeno il motivo dell'astio di suo padre, si rifugerà tra le sicure braccia di Hope.

Hope presserà così l'ex marito affinché le conceda la custodia di Douglas. Al tempo stesso, Steffy si infurierà dopo aver intuito che la Logan non ha affatto intenzione di rispettare i patti. In molte occasioni infatti, Hope non le farà vedere Beth, paventando scuse dell'ultimo minuto.

Ciò non farà altro che inasprire i rapporti tra le due , innescando una spirale di odio che porterà ad esiti inaspettati.

Beautiful, anticipazioni: Steffy soffre per la perdita di Phoebe

Nelle prossime puntate della soap opera, Hope sarà ossessionata da Douglas, certa che sia in pericolo nelle mani di Thomas. Ciò la porterà a trascurare Beth e Liam, che inizierà ad infastidirsi, parlandone con Steffy. Quando la giovane Forrester verrà a sapere che la sua rivale in amore ha chiesto la custodia di Douglas, non riuscirà più a trattenere la propria rabbia e, affrontando Hope, le intimerà di smetterla immediatamente con questi giochi di potere.

Nello stesso tempo, Steffy di confiderà con Liam, confessandogli di essere molto delusa da Hope che, dopo la scoperta dello scambio di culle, le aveva promesso di poter vedere Beth ogni qualvolta lo desiderasse.

Le anticipazioni di Beautiful rendono invece noto che, nonostante le promesse di tenerla nella vita di Beth, Steffy verrà di fatto separata dalla bambina.

Una vita strappata

Le nuove anticipazioni di Beautiful raccontano che Steffy rinfaccerà ad Hope di non aver mantenuto i patti, rendendo infelice anche la piccola Kelly, cresciuta insieme a Phoebe.

Come se non bastasse, ora Hope è pronta a strappare Douglas dalle braccia di Thomas.

Steffy raggiungerà così Hope nella casa di Malibu, dicendole che il piccolo Douglas non le appartiene e di lasciare in pace Thomas, già distrutto per la fine del loro matrimonio. La Logan però, non le darà ascolto, decisa a proseguire con la sua battaglia legale.

Hope pronta a tutto nelle prossime puntate di Beautiful

La Logan, pur di ottenere la custodia di Douglas, ripenserà seriamente all'offerta di Thomas, che le ha proposto una notte d'amore in cambio di suo figlio.

Negli episodi di Beautiful in onda negli Stati Uniti, Hope sarà così impegnata nella sua battaglia legale da trascurare Beth e Liam. Intanto, Brooke sarà sempre più preoccupata per l'instabilità mentale di Thomas e cercherà di accelerare i tempi affinché Douglas gli venga portato via. In tutto ciò, nessuno si preoccuperà per il dolore di Steffy, lontana da Beth e senza più Liam al suo fianco.