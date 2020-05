La puntata di Uomini e donne che andrà in onda questo pomeriggio sarà molto movimentata. Ieri pomeriggio Gemma è stata lasciata alle prese con il suo corteggiatore Nicola Vivarelli che sostiene di avere delle intenzioni serie con lei nonostante la differenza d'età. Nel video delle anticipazioni di oggi rilasciato dalla redazione della trasmissione condotta da Maria De Filippi si vede però che Sirius lascia lo studio. La scena ha subito fatto scatenare i telespettatori sui social che, nel corso di tutta la giornata, si sono divertiti ad avanzare le ipotesi più disparate: c’è chi pensa che Nicola abbia lasciato il programma definitivamente a seguito di un ennesimo scontro con l’opinionista Tina Cipollari, che pare proprio non credere alla sincerità dei sentimenti del ragazzo.

C’è, però, anche chi pensa che la causa dell’uscita di Nicola sia legata alla dama di Roma Valentina Autiero che, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, nutre un evidente interesse per il cavaliere.

Gemma e la gelosia per Sirius

Nella puntata di ieri abbiamo visto una romantica esterna tra Sirius e Gemma; i due, vestiti in modo molto elegante, hanno imitato una scena di uno dei film più amati da lei, Titanic. Immancabili le critiche in studio: ‘Questa donna è completamente fuori di testa. Una cosa brutta da vedere’, ha commentato la Cipollari. Tina, dal canto suo, non ha mai nascosto una certa diffidenza per Nicola, in quanto crede che partecipi alla trasmissione solamente per ottenere popolarità.

Potrebbe essere stato proprio un commento pesante a far arrabbiare così tanto Nicola da fargli lasciare la trasmissione. Nel corso della romantica uscita non sono mancate delle battute abbastanza piccanti tra la Galgani e Sirius: ‘Spero che ti venga appetito’, ha detto Nicola e lei ha risposto, in modo provocatorio: ‘Dipende quale...’.

Entrata in studio, la dama ha dichiarato di essere molto contenta del periodo che sta vivendo e di essere anche molto gelosa del suo Nicola. Proprio nell’ultima puntata della settimana scorsa, Gemma ha fatto una vera e propria scenata di gelosia a causa dell’interessamento di Valentina Autiero nei confronti dell’uomo.

Che in studio ci sia stata proprio un’altra scenata di gelosia della torinese? Dalle anticipazioni, infatti, vediamo sia Gemma che Valentina in lacrime. Non resta che attendere le 14.45, quando andrà in onda una nuova puntata.

UeD: Giovanni e Veronica in crisi

La puntata di questo pomeriggio si preannuncia scoppiettante; dopo una lunga parte dedicata al rapporto tra Gemma e Nicola, in studio arriveranno Giovanni e Veronica. I due, che fino alla settimana scorsa sembravano stessero vivendo un periodo molto felice insieme, sembrerebbero ora ai ferri corti. In studio, stando dai brevi frammenti delle anticipazioni, si è accesa una discussione alla notizia che Veronica avrebbe mancato l'appuntamento con Giovanni.

Gianni Sperti ha detto di non essere rimasto in alcun modo sorpreso. Stessa opinione ha anche la dama Roberta. Sia l’opinionista che la dama non credono alla buona fede di Veronica. L’attesa da parte dei tanti seguaci del programma è davvero tanta per quella che si preannuncia una delle puntate più ricche di colpi di scena dell’ultimo periodo.