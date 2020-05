Da poche ore è uscito il video musicale del nuovo duetto di Ariana Grande e Justin Bieber intitolato 'Stuck With U'. A fare scalpore, però, è stata la parte finale del video in cui Ariana Grande si mostra in atteggiamenti affettuosi con l'agente immobiliare Dalton Gomez. La cantante conferma così i rumor di una loro presunta relazione.

Il nuovo fidanzato di Ariana Grande è Dalton Gomez

Nella parte finale del video di 'Stuck With U' Ariana Grande in un maglione oversize marrone corre ad abbracciare un ragazzo e danza con lui sulle note finali della canzone.

La faccia dell'alto sconosciuto è tagliata dalla scena, per poi comparire in un piccolo fotogramma. Il ragazzo è stato identificato in pochi minuti dai fans come Dalton Gomez. Agente immobiliare di lusso che da ormai un mese si vocifera sia il nuovo fidanzato di Ariana. Poche ore dopo il parrucchiere personale di Ariana, Josh Liu, ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto di Dalton nella villa di Ariana fresco di taglio ai capelli. La Grande starebbe passando la quarantena nella sua casa a Beverly Hills, California, insieme all'amico Aaron Simon Gross, il fidanzato Dalton Gomez e i suoi amatissimi cani.

Non si sa molto di Dalton Gomez che sembra una persona molto riservata. I due si sarebbero conosciuti tramite amicizie comuni. Gomez infatti è l'agente immobiliare di molte celebrità, tra cui Miley Cyrus con cui è stato immortalato in più scatti in passato. Gomez era anche uno degli agenti che seguiva la villa di Beverly Hills di Ariana Grande mentre era sul mercato.

Secondo fonti vicine alla coppia avrebbero incominciato a frequentarsi verso novembre del 2019.

'Stuck With U'

Il nuovo duetto di Ariana Grande e Justin Bieber è stato realizzato per raccogliere fondi per l'associazione 'First Responders Children Foundation'. Tutti i proventi verranno destinati per aiutare i bambini dei soccorritori che stanno lavorando in prima linea all'emergenza Coronavirus, in particolare borse di studio e sovvenzioni. Ariana e Justin avevano regalato un piccolo assaggio della canzone una settimana prima del lancio chiedendo ai fans di registrare dei video mentre danzano sulle note musicali con coloro che amano e con cui stanno passando la quarantena.

Migliaia di fans hanno risposto al messaggio mandando i loro video. Anche molte celebrities hanno partecipato attivamente come Kylie e Kendall Jenner che hanno danzato insieme sul campo da tennis, Ashton Kutcher e Mila Kunis che ballano nel loro salotto, Gwyneth Paltrow, Michael Bublé, Chance the Rapper e molti altri. Le scene di Ariana e Justin Bieber che passeggia con la moglie Hailey Baldwin sono state girate dal regista Alfredo Flores che si è occupato anche del montaggio del video clip. Flores ha in passato più volte collaborato sia con Ariana che con Justin come video maker e fotografo ufficiale nei loro world tour.