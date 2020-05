Adriana Volpe è stata una delle concorrenti più amate all'interno della quarta edizione del GF Vip. La conduttrice ha dovuto abbandonare improvvisamente la casa più spiata d'Italia, per essere vicina alla sua famiglia, in quanto è mancato il papà di suo marito, mentre gareggiava nel reality show. I gossip sui rapporti fra Adriana Volpe e il coniuge Roberto Parli si sono rincorsi nell'ultimo periodo, parlando di crisi, ma i rumors sono stati smentiti dai diretti interessati. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex gieffina ha spiegato come stanno realmente le cose.

Adriana Volpe e Roberto Parli: cosa sta succedendo

Adriana Volpe ha spiegato che lei e il marito vivono distanti, Roberto Parli in Svizzera e lei a Roma con la loro bambina. La distanza e il periodo non favorevoli per gli spostamenti, sono stati un problema, al punto che Adriana ha deciso di trasferirsi a Milano per avvicinarsi al coniuge. Adriana Volpe ha affermato: "Non è facile per nessuno attraversare la dogana in questo periodo". Riguardo alla relazione con Roberto, l'ex conduttrice Rai ha spiegato che lei e Parli si sentono telefonicamente e fanno videochiamate, ma a giugno, con il trasferimento a Milano, le cose saranno sicuramente più facili.

L'esperienza al GF Vip ha cambiato Adriana Volpe e riguardo al marito dice: 'Ci sosterremo a vicenda'

In merito all'esperienza vissuta all'interno della casa del Grande Fratello, Adriana Volpe ha detto che è cambiata molto: "Mi sento più consapevole". Sul trasferimento nella città lombarda, l'ex gieffina ha detto che Milano l'aveva accolta da giovane, quando faceva la carriera di modella e sicuramente sarà un bel cambiamento.

La figlia della Volpe è entusiasta di andare a vivere in una nuova località, così come lei che potrà avere il marito più vicino. Adriana in merito al rapporto con Roberto Parli ha detto: "Ci sosterremo a vicenda nei nuovi progetti e nella ripresa del lavoro'.

Il futuro di Adriana Volpe in TV

La partecipazione al GF Vip è stato un trampolino per il rilancio della conduttrice che ha riscosso un enorme successo da parte del pubblico e l'affetto le viene dimostrato quotidianamente sui social.

Per l'imminente futuro, Adriana Volpe entrerà a far parte della squadra di TV8, dove condurrà una trasmissione che andrà in onda dal lunedì al venerdì, in diretta. L'ex gieffina ha inoltre rivolto un messaggio a Signorini, ricordandogli che non avrà un contratto di esclusiva con Sky, pertanto se Alfonso volesse invitarla, accetterebbe di sicuro. È terminata da qualche settimana il GF Vip ed è già confermata una nuova edizione e chissà se il conduttore accoglierà l'appello di Adriana.