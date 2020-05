Adriana Volpe è risultata sicuramente una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua uscita volontaria, per cause di forza maggiore, dovute alla scomparsa del suocero, è stata una doccia fredda sia per il pubblico da casa che la seguiva e la sosteneva, sia per i suoi compagni di avventura all'interno della casa più spiata di Cinecittà. I telespettatori e i commenti sul web la davano per vincitrice del Reality Show. In diverse interviste Adriana Volpe aveva dichiarato che voleva avere un programma tutto suo, ma oltre a questo, sembra desiderare anche di diventare opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe accetterebbe l'invito a far parte degli opinionisti da parte di Alfonso Signorini

Adriana Volpe quest'estate condurrà un nuovo programma televisivo che la vedrà protagonista. Ogni giorno andrà in onda su Tv8 con la trasmissione in diretta 'Ogni Mattina' in cui verrà affiancata dal giornalista Alessio Viola. La conduttrice ha però lasciato uno spiraglio aperto per la trasmissione che ha rilanciato la sua carriera in tv, in quanto le piacerebbe ricevere una chiamata da Mediaset. In particolar modo la Volpe se dovesse ricevere una chiamata da Alfonso Signorini per diventare un'opinionista nella prossima edizione del GF Vip non la rifiuterebbe sicuramente, anzi, come ha affermato in un'intervista a SuperGuidaTV, la accetterebbe volentieri.

Adriana Volpe e il Grande Fratello Vip

Adriana Volpe è stata indubbiamente la vincitrice morale della quarta edizione del Grande Fratello Vip e per lei questa esperienza è stata meravigliosa. Purtroppo, a causa della scomparsa del suocero, la Volpe ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà per stare vicina al marito e al resto della famiglia.

Nel corso dell'intervista Adriana ha affermato di aver lasciato il cuore all'interno della casa più spiata d'Italia e di aver trovato in Mediaset una seconda famiglia. Sul rapporto con Alfonso Signorini, la conduttrice ha confessato che si è dimostrato un amico in questi mesi. Al momento, l'unico opinionista ufficiale della prossima edizione del reality è Pupo.

Alcuni rumors e Gossip in rete hanno ipotizzato la presenza di Giulia De Lellis. Non è detto quindi che Alfonso Signorini non ascolti l'accorato appello e il desiderio di Adriana Volpe, chiedendole ufficialmente di far parte dei commentatori in studio della quinta edizione del GF Vip. La messa in onda della trasmissione televisiva, al momento, è prevista per settembre. Occorre solo aspettare per sapere se ci sarà la partecipazione della Volpe nel cast del programma.