Le anticipazioni ufficiali della seconda puntata di Amici Speciali sono arrivate direttamente dal profilo ufficiale del programma, tramite un video che ha come protagonisti i ballerini Gabriele Esposito e Javier Rojas e il cantante dei The Kolors Stash Fiordispino. Il video è stato presentato come breaking news, ciononostante i tre ragazzi non dicono molto riguardo a ciò che accadrà nel secondo appuntamento. I tre protagonisti del video hanno affermato di essere molto soddisfatti di come sia andata la prima puntata. Lo show condotto da Maria De Filippi ha fatto molto bene dal punto di vista degli ascolti raggiungendo quasi 4 milioni di telespettatori, sfiorando il 19% di share.

Le parole di Stash e dei due ballerini professionisti

Gabriele Esposito ha precisato di non voler dare nessuno spoiler sulla seconda puntata di Amici Speciali, però allo stesso tempo ha detto che potrebbe fare nuovamente un remake. Dall'espressione del ragazzo si intuisce che anche in questo secondo appuntamento potrebbe esserci una coreografia sensuale con protagonista il vincitore della categoria ballo dell'edizione 2015/2016 di Amici. Invece, il cubano Javier Rojas, vincitore della categoria ballo dell'ultima edizione di Amici, non ha dato nessuna anticipazione limitandosi ad affermare che si cimenterà in una "nuova variazione classica".

Per quanto riguarda il cantante dei The Kolors Stash Fiordispino ha assicurato ai telespettatori che dovranno prepararsi ad assistere ad una puntata "bomba", in cui avranno modo di vedere qualcosa di sensazionale.

I concorrenti in gara ad Amici Speciali

In attesa di assistere alla seconda puntata che si preannuncia ricca di esibizioni interessanti, ricordiamo che la prima puntata di Amici Speciali è stata vinta dal ballerino Alessio Gaudino della squadra bianca. Prima della fine del programma sono previste altre tre puntate.

Il programma vede la partecipazione di 5 ballerini professionisti e 7 cantanti: per quanto riguarda la prima categoria, ci sono alcuni dei ballerini che più si sono messi in luce in diverse edizioni di Amici: i vincitori di categoria della 15° e 16° edizione del programma televisivo di Canale 5 Gabriele e Andreas, il ballerino latino-americano della 18ª edizione Umberto e il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi Javier.

Invece, i cantanti in gara sono: gli ultimi tre vincitori di Amici, rispettivamente Irama, Alberto e Gaia; la seconda classificata di Amici 18 Giordana e i vincitori di Amici 14, The Kolors. E ancora, Michele Bravi vincitore della settima edizione di X Factor e il rapper di origini campane Random.