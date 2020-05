Alena Seredova, nella giornata di martedì 19 maggio, ha dato alla luce la sua terzogenita. Infatti, la showgirl Ceca ha dato alla luce la sua bambina come ha annunciato lei stessa con un tenero post su Instagram: "A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa", ha scritto Alena Seredova che ha anche postato una foto che ritrae la sua mano e quella della sua bimba. La modella 42enne non ha svelato il nome della sua piccola che per il momento resta top secret. Per Alena Seredova si tratta della nascita del suo terzo figlio visto che è già mamma di Louis Thomas (12 anni) e David Lee (10 anni), avuti dal suo ex marito Gianluigi Buffon.

Dopo la separazione dal portiere della Juventus, la showgirl si è legata ad Alessandro Nasi papà della sua terzogenita.

Alena Seredova ha partorito con qualche settimana di anticipo

Nella giornata di oggi, Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta. Il parto della showgirl era previsto per giugno quindi la sua bimba è nata con qualche settimana di anticipo. Nei mesi scorsi, Alena Seredova aveva parlato con grande gioia della sua gravidanza, anche se aveva confidato di aver avuto qualche timore iniziale: "Avevo una paura tremenda di non stare bene", aveva confidato a "Di Lei" Alena Seredova. L'ex moglie di Buffon ha poi spiegato che quando si affronta una gravidanza dopo i 40 anni ci si fanno molte domande, ma per fortuna è andato tutto per il meglio: "Oserei dire che è stata da manuale".

La modella 42enne probabilmente ha dato alla luce la sua bambina in quel di Torino, città nella quale vive con la sua famiglia. Infatti, la compagna di Alessandro Nasi ha annunciato la nascita della sua bimba tramite Instagram e come luogo ha taggato proprio il capoluogo piemontese.

Alena Seredova non aveva accanto a sé i suoi genitori

Nella giornata di oggi, Alena Seredova ha vissuto una delle gioie più grandi ovvero dare alla luce la sua terzogenita, ma accanto a sé non aveva i suoi genitori. Infatti, la showgirl Ceca, nel corso di una diretta Instagram, aveva spiegato che i suoi genitori non potevano raggiungerla a Torino.

La Seredova si è detta dispiaciuta, ma in questi mesi ha avuto modo di metabolizzare il fatto che sua mamma e suo papà non avrebbero potuto starle accanto durante il parto. I genitori della showgirl si trovano in Repubblica Ceca e fino al 3 giungo non potranno lasciare il paese. La modella 42enne, però, ha anche spiegato che ci sono delle regole che giustamente vanno accettate: "Magari non ci piacciono però penso che siano fatte per il nostro bene". La compagna di Alessandro Nasi, adesso, si concentrerà solo sulla sua bimba che sicuramente le ha regalato la gioia più grande ovvero diventare mamma per la terza volta.