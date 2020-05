Filippo Melloni ha rilasciato un'intervista a Fanpage Il giovane è divenuto celebre al piccolo schermo per aver vestito i panni di Padre Natura in Ciao Darwin. A propriosito della sua esperienza televisiva, il giovane ha replicato alle critiche ricevute sul suo aspetto fisico. Inoltre nell'intervista il Melloni ha confidato anche di essere stato vicino a Uomini e Donne per ricoprire il ruolo di tronista.

L'ex Padre Natura oggi è felicemente fidanzato: la relazione è decollata da luglio 2019. Filippo Melloni, nonostante la partecipazione a Ciao Darwin, ha ribadito di essere uno studente di medicina e terminati gli studi diventerà un dermatologo.

Filippo: da ex Padre a Natura ai colloqui con Maria De Filippi

Interpellato da Fanpage, Filippo Melloni ha dichiarato di essere stato ad un passo da Uomini e Donne. Dopo la partecipazione a Ciao Darwin nel ruolo di Padre Natura, il giovane ebbe numerosi colloqui con la redazione di Canale 5: "Ho parlato anche con Maria De Filippi". Nonostante i provini per approdare nel dating-show, Filippo non fu preso. A tutto questo il giovane ha cercato di dare una spiegazione: "Hanno ritenuto che non fossi compatibile con il format". Poi, ha aggiunto: "Forse sono troppo quadrato e preciso per quel tipo di ruolo".

Malloni replica alle critiche sul suo aspetto fisico

A distanza di un anno dalla partecipazione a Ciao Darwin, Filippo Malloni ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Il giovane, dopo aver vestito i panni di Padre Natura era stato raggiunto da alcuni haters che, lo avevano criticato per l'aspetto fisico. Scendendo del dettaglio, il giovane aveva ricevuto delle critiche per le gambe. Altri invece, lo avevano definito troppo magro. In seguito alle polemiche, il diretto interessato ha affermato: "Ero molto contento di questa esperienza televisiva, ma la soddisfazione è stata un po' oscurata da quello che è accaduto dopo ".

A Fanpage, Melloni ha precisato di non essersi sentito umiliato, ma di avere avuto un senso di frustrazione. Filippo nell'intervista ha confessato che, il problema alle gambe è sempre stato un suo difetto. Sebbene l'ex Padre Natura abbia fatto di tutto nel corso degli anni per migliorare il suo aspetto fisico, non è mai riuscito nell'intento.

Inoltre, il giovane ha sostenuto che non bisogna mai dare retta agli haters, altrimenti sarebbe finita. Filippo Melloni ha puntualizzato di non avere mai fatto delle cose per dare vinta ai leoni da tastiera, ma solo ed esclusivamente per lui.

Prima di concludere l'intervista Filippo Melloni ha dichiarato che non vuole assolutamente che con il suo post passi il messaggio che sia importante dare spazio all'aspetto fisico.