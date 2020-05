Risale a pochi giorni fa la notizia di un inaspettato gesto che ha fatto Andrea Damante sui social network: un "mi piace" di troppo ad uno scatto che la ex Sara Croce ha pubblicato su Instagram. Sebbene il dj abbia rimosso in tempi record questo apprezzamento, alcuni siti di Gossip ne hanno parlato perché qualcuno ha fatto lo screenshoot all'immagine quando il like ancora c'era. Stando a quello che scrive la rivista Chi su questa vicenda, pare che Giulia De Lellis non abbia reagito affatto bene nello scoprire che il suo fidanzato tiene ancora d'occhio la vecchia fiamma sul web.

Il 'mi piace' della discordia di Andrea Damante

Il primo a rendere pubblica la notizia del "like" di Andrea Damante ad una sua ex, è stato il blog Very Inutil People. Oggi, a distanza di pochi giorni dalla diffusione di questa indiscrezione, anche una famosa rivista di gossip parla delle conseguenze che avrebbe causato quest'inaspettato gesto del dj nella sua relazione.

Il numero di "Chi" che è uscito mercoledì 27 maggio, infatti, riporta la reazione che Giulia De Lellis avrebbe avuto nello scoprire che il ritrovato compagno ha apprezzato lo scatto di una sua vecchia conoscenza.

"Il dito malandrino di Damante ha schiacciato like per commentare una foto provocante della ex Sara Croce, frequentata subito dopo la rottura con Giulia", si legge in una nota rubrica del settimanale diretto d Alfonso Signorini.

Il flirt tra l'ex tronista di Uomini e donne e la bionda influencer, risale all'estate scorsa: i due sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi al mare, ma la loro frequentazione è durata pochissimo.

Giulia stranita dal gesto social di Andrea Damante

Quello che Very Inutil People non ha detto (e che non poteva sapere), è come ha reagito la De Lellis di fronte al "mi piace" di Andrea ad una foto della ex Sara.

A chiarire questo punto, ci ha pensato la rivista Chi: "Il gesto non è passato inosservato soprattutto a Giulia, che non l'ha presa benissimo".

Stando a quest'indiscrezione, l'influencer romana si sarebbe parecchio risentita dell'apprezzamento del compagno ad un'altra donna, e potrebbe essere stato proprio questo a spingere Damante a rimuovere il "like" in questione poco tempo dopo averlo messo.

Il settimanale di gossip diretto da Signorini, dunque, esclude che il dj possa aver messo per errore quel "mi piace" alla Croce, un'ipotesi che alcuni fan hanno sostenuto fortemente soprattutto per difendere il ragazzo dalle critiche.

Andrea Damante e Giulia De Lellis affiatati su Instagram

Anche se il settimanale Chi scrive che Giulia abbia reagito male al "like" di Andrea Damante ad una bella ex, sui social network non lo dà a vedere: la giovane, infatti, continua a mostrarsi sorridente e felice dopo il ritorno di fiamma con il tronista, avvenuto a febbraio scorso dopo quasi un anno di lontananza.

La coppia che vanta migliaia di sostenitori sin da quando si è formata negli studi di Uomini e Donne, sta condividendo parte della sua quotidianità milanese con i followers di Instagram: gite in barca al lago di Como, cene romantiche nei ristoranti più in della città e siparietti divertenti in casa.

Insomma, i "Damellis" appaiono più affiatati che mai nonostante i rumors che vorrebbero soprattutto l'influencer arrabbiata per il gesto di apprezzamento del fidanzato a Sara Croce, la prima ragazza che il "Dama" ha frequentato pubblicamente dopo la rottura con la De Lellis nel giugno di un anno fa.

A differenza della sua dolce metà, invece, Giulia sembra aver preso le distanze dai suoi ultimi ex sui social network: le foto che pubblicano su IG Irama o Andrea Iannone, alla 24enne sembrano non fare nessun effetto.