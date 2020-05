Un gesto inaspettato da parte di Andrea Damante ha riacceso i Gossip sulla sua ritrovata sintonia con Giulia De Lellis. Il sito "Very Inutil People", infatti, ha segnalato ai più curiosi che il dj ha messo "mi piace" a una recente foto della ex Sara Croce, salvo poi ripensarci e toglierlo poco dopo. Visti i precedenti, gli affezionati fan dell'influencer romana temono che il ragazzo possa commettere di nuovo qualche errore proprio ora che le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele.

Il gesto di Andrea Damante che fa discutere la rete

"Il lupo perde il pelo ma non il vizio", è questo il modo di dire che in tanti stanno accostando ad Andrea Damante nelle ultime ore, soprattutto dopo aver saputo del piccolo scivolone social che ha fatto.

Come documenta il blog "Very Inutil People", qualche sera fa il dj si è lasciato sfuggire un "mi piace" di troppo: sotto l'ultima foto che ha pubblicato Sara Croce su Instagram, infatti, per un po' ha campeggiato anche il "like" del suo chiacchierato ex.

Tra i migliaia di apprezzamenti che ha ricevuto lo scatto della bella influencer, però, quello del "Dama" non c'è più: con molta probabilità, il giovane ha preferito eliminare ogni traccia del suo passaggio sull'account della sua vecchia fiamma per evitare gossip.

Purtroppo per lui, però, c'è chi è stato più veloce e ha fatto lo screenshoot che prova la presenza del "mi piace" all'immagine della ragazza davanti a un bel panorama del Nevada.

Giulia De Lellis all'erta: Andrea Damante potrebbe non essere cambiato

I tanti fan dei "Damellis" hanno reagito in modi diversi all'inaspettata notizia diffusa da "Very Inutil People" su Andrea Damante: c'è chi sostiene che il "like" del dj a Sara Croce sia scappato per errore (e per questo è stato rimosso dopo qualche tempo) e chi teme che dietro a questo banale gesto possa nascondersi qualcosa di più preoccupante soprattutto per Giulia.

L'ex tronista di Uomini e donne ha tradito molte volte l'attuale compagna in passato: sono state proprio queste ripetute mancanze di rispetto a causare la prima dolorosa rottura tra loro nella primavera del 2018.

Da quando la bella influencer ha deciso di dare l'ennesima possibilità al compagno, però, sembrava che tra loro le cose andassero più che bene: lo scorso 20 maggio, per esempio, la coppia ha festeggiato il quarto anniversario di fidanzamento anche con un dolce scambio di fedine.

Nuovi gossip su Andrea Damante dopo il ritorno con Giulia

Il "mi piace" che Andrea ha messo su Instagram a una sua recente ex (lui e Sara Croce si sono frequentati per un breve periodo l'estate scorsa), in sé per sé non rappresenterebbe nulla di preoccupante: sono le "scorribande" che ha fatto in passato il giovane ad allarmare parecchio i fedeli sostenitori della De Lellis.

È stata la stessa Giulia a raccontare nel suo primo libro i tradimenti che ha scoperto due anni dopo l'inizio della favola con il "Dama", quella sbocciata negli studi di Uomini e Donne e proseguita sotto la luce dei riflettori fino a oggi.

Sebbene la ragazza abbia avuto altre chiacchierate relazioni (prima col cantante Irama e poi col pilota Andrea Iannone), è tornata tra le braccia di colui che l'ha scelta davanti alle telecamere di Canale 5 e col quale ha condiviso molte esperienze di vita.

A pochi giorni dall'importante traguardo che la coppia ha festeggiato (quarto anniversario di fidanzamento), è spuntato un inatteso quanto non indispensabile "like" di lui ad una ex: a questo discusso gesto, però, Andrea ha provato a rimediare ma c'è stato qualcuno più veloce di lui.