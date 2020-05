Esattamente come accade con la fidanzata Giulia De Lellis, anche Andrea Damante è costantemente al centro del Gossip per quello che fa o che dice. Dopo aver fatto discutere per un "like" di troppo alla ex Sara Croce, il bel dj si è fatto perdonare dai fan posando in barca accanto alla compagna influencer. Il settimanale Novella 2000 sostiene che il siciliano sarebbe uno dei candidati al cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Amore social per Andrea Damante e Giulia

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è sicuramente la notizia di gossip più chiacchierata degli ultimi mesi: il riavvicinamento tra i due ex di Uomini e Donne, infatti, è avvenuto in modo repentino e quasi inaspettato tra febbraio e marzo scorso.

Ora che è ufficiale che sono tornati a fare coppia fissa, il dj e l'influencer non si nascondono più neppure sui social network: il 20 maggio, per esempio, il ragazzo ha pubblicato alcune dolci Instagram Stories sulla sorpresa che ha fatto alla compagna nel giorno del loro quarto anniversario di fidanzamento.

Ieri, domenica 24 maggio, il siciliano ha fatto discutere per due motivi opposti: un "mi piace" di troppo alla ex Sara Croce (tolto dopo qualche ora, ma comunque tardi per gli attenti sostenitori dei "Damellis") e una tenera gita al lago che ha fatto con la dolce metà e un'altra coppia di amici.

È la stata la bella romana a condividere sul suo seguitissimo account il primo scatto assieme al "Dama": lei sdraiata sulle gambe di lui in barca e con un sorriso che conferma il periodo felice che sta vivendo.

Il GF Vip starebbe 'corteggiando' Andrea Damante

Un'altra notizia che sta circolando in queste ore su Andrea Damante, ha dell'incredibile: l'ultimo numero di "Novella 2000", infatti, sostiene che l'ex tronista di Uomini e Donne potrebbe tornare a far parte del cast di un reality al quale ha già partecipato qualche anno fa.

Dopo aver saputo dalla viva voce del conduttore Alfonso Signorini che a prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip saranno anche ex concorrenti, alcuni giornalisti si sono spinti ad ipotizzare che uno di questi possa essere proprio il bel dj siciliano, che ha già animato le vicende della Casa l'anno in cui il programma ha debuttato su Canale 5.

Alcuni mesi fa, inoltre, si è vociferato che anche Giulia De Lellis fosse nei piani del presentatore: l'influencer sarebbe una delle candidate a prendere il posto di Wanda Nara come opinionista in studio.

Il 'like' a Sara Croce di Andrea Damante

Prima di trascorrere una romantica domenica al lago di Como con Giulia De Lellis, Andrea ha fatto un po' arrabbiare i fan della coppia con un gesto che nessuno si aspettava. Il blog "Very Inutil People" ha documentato con uno screenshot il "mi piace" che Damante ha messo su Instagram a una sua vecchia fiamma: l'influencer Sara Croce, con la quale ha avuto un passionale e paparazzato flirt l'estate scorsa.

Anche se alcuni si sono esposti per giustificare il ragazzo dicendo che può aver messo per errore quel "like" scorrendo nella sua homapage, altri hanno storto il naso soprattutto ricordando i tanti tradimenti che la 24enne romana ha perdonato dopo anni di sofferenza.

Il dj, comunque, poche ore dopo aver apprezzato la foto di una sua ex ci ha ripensato e l'ha tolto, forse perché sapeva che avrebbe acceso numerosi gossip sul suo privato già così tanto esposto. Il dietrofront del tronista, però, non è bastato ad arginare le chiacchiere dei più scettici, che temono che possa non essere cambiato come vuole far credere da quando ha ricevuto l'ennesima possibilità da Giulia.