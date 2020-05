Chi aveva già dato per certa la frequentazione in corso tra Andrea Iannone e Cristina Buccino, dovrà ricredersi. Ieri, infatti, il pilota ha usato i social network per smentire i Gossip che sono circolati di recente sul suo conto: a condividere il periodo di quarantena con lo sportivo a Lugano, non è la bella showgirl ma un suo caro amico.

La precisazione di Iannone sugli ultimi gossip

Si stava facendo un gran parlare della presunta nuova fiamma di Andrea Iannone: dopo aver raccolto degli indizi sui social, infatti, alcuni attenti fan del pilota erano arrivati alla conclusione che stesse frequentando in gran segreto Cristina Buccino.

C'è stato addirittura chi ha sostenuto che la sensuale influencer abbia violato la quarantena per raggiungere il neo compagno a Lugano, spostandosi quando non si poteva da Milano alla Svizzera.

Dopo essere rimasto in silenzio per giorni, lo sportivo ha deciso di esporsi su Instagram proprio su questo "scottante" argomento, e l'ha fatto con pungente ironia.

"Dato che a grande richiesta mi state chiedendo chi è la mia compagna, adesso ve la faccio vedere. Oggi ho deciso così, che vi svelo questa cosa", ha detto l'abruzzese prima di inquadrare un amico che stava consumando la cena assieme a lui.

Queste Stories, dunque, sono da considerare una smentita ai rumors che sono circolati di recente sul pilota Aprila e la bella showgirl che, a differenza di lui, non ha ancora detto nulla a riguardo.

La frecciatina di Iannone alle ex Giulia e Belen

Nonostante Andrea abbia smentito a suo modo di avere un flirt con la Buccino, in tanti restano convinti del fatto che i due nascondano qualcosa. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati molti gli indizi che i più attenti hanno colto sul web a favore di una frequentazione in corso tra lo sportivo e la riservata Cristina: lei, per esempio, avrebbe registrato delle IG Stories in un punto della casa di Iannone nel quale si immortalava spesso Giulia De Lellis quando facevano coppia.

Nell'attesa di sapere qualcosa in più su questa possibile nuova coppia, non possiamo non ricordare le dichiarazioni "al veleno" che il ragazzo ha rilasciato di recente sulle sue ultime fidanzate.

Ad un giornalista che gli ha chiesto di recente come vanno le cose in amore, il motociclista ha risposto: "Io ho il cuore puro e sono sempre fedele a me stesso".

Scendendo nei particolari delle relazioni che ha avuto negli ultimi anni prima con Belen Rodriguez e poi con l'influencer romana, Andrea ha aggiunto: "Non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe".

Gli amori famosi di Andrea Iannone

Quando ha ricordato il periodo difficile che vive da qualche mese a questa parte (è accusato di doping e sospeso dalle competizioni sportive fino all'estate del 2021), Iannone ha di nuovo tirato in ballo le ex fidanzate quando ha detto: "Ho affrontato situazioni difficili e destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità".

Proprio queste ultime parole, a tanti sono sembrate una frecciatina neppure troppo velata alle due donne che Andrea ha amato in questi anni, ma in particolare a Giulia De Lellis che, pochi mesi dopo che al pilota è stato imposto lo stop professionale, sembra essersi defilata definitivamente dalla sua vita.

Ora che la romana è tornata tra le braccia dell'ex Damante, sono in molti a domandarsi quando anche Iannone ritroverà il sorriso accanto a qualcun'altro. Il pensiero che hanno i soliti bene informati, però, è che la bella Cristina Buccino potrebbe essere la persona giusta per lo sportivo, anche se lui continua a smentire tutti i nuovi flirt che gli vengono attribuiti.