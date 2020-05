Nonostante la quarta edizione del GF Vip si sia conclusa da più di un mese su Canale 5, un ex protagonista indiscusso continua a essere al centro del Gossip. Si tratta di Antonio Zequila che ha fatto sapere ai suoi fan di aver cambiato idea sulla sua situazione sentimentale. L'attore partenopeo, tramite il proprio profilo Instagram, ha annunciato a tutti coloro che lo seguono di aver rinunciato all'idea di matrimonio con la compagna Marina Fadda, come invece aveva dichiarato dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà.

Nonostante nel corso di una recente ospitata a Live Non è la D’Urso abbia espresso il suo desiderio di riabbracciare al più presto possibile la sua fidanzata, il 56enne, in un post, ha raccontato di avere un nuovo amore.

L'annuncio dell'attore è arrivato a seguito della precisazione fatta dalla sua ormai ex compagna sulle pagine di Chi. Marina Fadda ha chiarito di non aver mai acconsentito alle nozze con Zequila dichiarando: "Mi spiace, ma non lo sposerò. Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco".

Antonio Zequila avrebbe ritrovato la felicità al fianco di un’altra donna

L’attore partenopeo si sarebbe quindi lasciato alle spalle Marina Fadda, con cui ha avuto una relazione di nove anni, e avrebbe ritrovato la felicità al fianco di un’altra donna. “Visto che leggo sui siti di smentite matrimoniali, sono io che ho fatto scelte diverse. Da due settimane sto vivendo un nuovo amore” ha scritto Zequila su Instagram, senza rendere nota l’identità della nuova compagna.

Zequila pretende le scuse di Sossio Aruta

Sempre di recente, Antonio Zequila è tornato a parlare del percorso fatto nel reality show condotto da Alfonso Signorini. L’attore partenopeo ha puntato nuovamente il dito contro Sossio Aruta con cui non è riuscito ancora a chiarire dopo i litigi nella casa. Il 56enne ha replicato alle ultime frecciatine del rivale per chiarire la sua posizione una volta per tutte.

L’ex gieffino ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi, intervistato dal settimanale Nuovo, ha precisato di non essere affatto disposto a chiedere scusa al compagno di Ursula Bennardo, affermando: “È lui che deve scusarsi con me, non io. Mi ha definito ‘meschino’ al GF Vip”. Inoltre l’attore, conosciuto anche come Er Mutanda, ha spiegato di aver attaccato verbalmente l'ex calciatore, durante la semifinale del Grande Fratello Vip, perché quest'ultimo avrebbe dimostrato "la sua pochezza di spirito".