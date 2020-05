Il polverone mediatico scatenato da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, due ex concorrenti del GF Vip 4, non si è ancora placato. Nel corso dell’ultima puntata di Live - Non è la D’Urso, l’influencer siciliana e il figlio di Eleonora Giorgi hanno fatto credere alla conduttrice e al pubblico che si sarebbero incontrati per la prima volta in diretta tv dopo tre mesi. Il secondo finalista del reality show condotto da Signorini e l’ex moglie di Francesco Sarcina si sono visti costretti ad ammettere a Barbara D'Urso di essersi ricongiunti la sera precedente, violando quindi l’accordo preso con gli autori del programma.

Il gesto della coppia non è piaciuto nemmeno ad Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta. L’ex dama del trono over, infatti tramite alcune dirette Instagram si è lasciata andare ad una pesante critica nei confronti di Paolo e Clizia che è stata condivisa anche da diversi telespettatori.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia smascherati da Barbara D’Urso

Il 24 maggio 2020 Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ex protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, sono stati smascherati a Live - Non è la D’Urso. L’influencer siciliana e il figlio di Eleonora Giorgi non hanno avuto altra scelta oltre a quella di confessare di essersi riabbracciati il giorno precedente, per prendere parte ad un servizio fotografico.

Dopo la sfuriata della conduttrice napoletana che ha subito chiesto delle spiegazioni ai due ex gieffini, il comportamento scorretto della coppia nata nella casa di Cinecittà è stato parecchio criticato sui social. A puntare il dito contro Paolo e Clizia ci ha pensato anche Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta.

L’ex dama del trono over ancora una volta ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, visto che si è servita di delle stories sul proprio profilo Instagram per far sapere ai suoi fan cosa pensa della messinscena del Ciavarro e della Incorvaia.

Ursula Bennardo sconvolta dalla messinscena dei due ex gieffini

Per iniziare l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto capire di non aver gradito per niente ciò che hanno fatto Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, affermando: “Capisco il rumore che sta facendo il web. È veramente assurdo, hanno fatto una brutta figura di m..,a”. A questo punto Ursula Bennardo si è espressa anche su Barbara D’Urso, sostenendo che secondo lei è stata troppo gentile.

Dopo aver sottolineato che i due ex gieffini non avrebbero dovuto ricevere nessuna sorpresa, la compagna di Sossio Aruta ha fatto un discorso sul mondo dello spettacolo. In particolare la 38enne ha dichiarato di non riuscire a concepire che in televisione ci siano delle persone false, pronunciando le testuali parole: “Dovrebbe essere apprezzata solo la verità e la spontaneità, non chi fa strategie”.