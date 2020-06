Cristiano Malgioglio conquista le attenzioni del pubblico durante l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso andata in onda il 31 maggio su Canale 5. Il cantautore ospite di Barbara D'Urso prima cade e poi battibecca con Loredana Lecciso, presente in studio per parlare della sua riconciliazione con Albano Carrisi.

La caduta di Malgioglio diventa virale sul web

Su Raiuno, Mara Venier conduce Domenica In con un piede fasciato a causa di una caduta dalla scala. Canale 5 per non essere da meno propone in prima serata, la caduta in diretta di Cristiano Malgioglio. L'interprete di Sbucciami scivolando in modo goffo dalla poltrona bianca, si rende protagonista di un divertente siparietto durante la diretta di Live - Non è la D'Urso.

Barbara D'Urso e Loredana Lecciso, quest'ultima seduta di fianco al cantautore, alla vista di Malgioglio caduto a terra, non riescono a trattenere le risate.

Il protagonista dell'episodio fatica a parlare a causa delle risate e si limita a dare la colpa ai pantaloni e alla seduta troppo scivolosa. Il video della caduta di Malgioglio viene ripreso prima dalla pagina Instagram ufficiale di Live - Non è la D'Urso e poi è la stessa conduttrice a postarlo sul suo account Twitter, cinguettando: "Tutto colpa dei pantaloni...". In poche ore la clip fa il giro le web e sono tanti gli account Instagram a riproporre il video che viene visto e condiviso da migliaia di utenti.

Cristiano Malgioglio provoca Loredana Lecciso

Presente in studio insieme a Malgioglio, Loredana Lecciso ha raccontato a Barbara D'Urso il suo rapporto con Albano Carrisi. La showgirl leccese ha rivelato la sua gioia derivata dalle recenti dichiarazioni del cantante pugliese in merito al loro legame. Come affermato da Loredana Lecciso, Al Bano è una persona molto riservata e schiva ma ha comunque voluto far chiarezza sulla loro storia d'amore: "Ha solo giustificato la nostra storia insieme, ha voluto fare chiarezza e mettere i puntini sulle i, rispetto ad altre situazioni che potevano accavallarsi in quel momento".

Nessun riferimento invece relativo al rapporto tra il cantautore pugliese e la sua storica ex compagna, Romina Power. Loredana Lecciso si è limitata a dire che nella famiglia formata da lei e Al Bano, ci sono anche i figli avuti da Carrisi con altre persone.

Cristiano Malgioglio, attento nell'ascoltare le parole di Loredana Lecciso, non ha risparmiato delle frecciatine alla compagna di Al Bano.

Il cantautore siciliano ha più volte ribadito nel corso della diretta, il fatto di aver scoperto e lanciato nel mondo dello spettacolo Loredana Lecciso, durante il programma I Raccomandati (condotto da lui con Carlo Conti e Pupo, dal 2001 al 2011 - ndr).