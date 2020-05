Giovedì 14 maggio, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la quarta puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di successo che vede tra i protagonisti Elena Sofia Ricci nel ruolo di Laura Ruggero. Proprio quest'ultima, nel corso della prossima puntata, dovrà fare i conti con le bugie dette in merito alla scomparsa del marito Renato. Sarà Giada a smascherare la madre, scoprendo che in realtà il genitore è vivo e vegeto, per questo deciderà di riportarlo a Napoli. Da qui inizierà una difficile situazione per Laura, che non verrà perdonata dai tre figli per le menzogne dette sul padre. Anche le amiche le volteranno le spalle, mentre Toni sarà l'unico a starle ancora vicino.

Giada ritrova il padre Renato nella prossima puntata di Vivi e lascia vivere

Molti colpi di scena attendono i telespettatori nel corso della prossima puntata di Vivi e lascia vivere, in onda su Rai 1 giovedì 14 maggio. Grande successo per le prime tre puntate della fiction, che hanno raccolto in media oltre 6 milioni di telespettatori. Stando alle anticipazioni, la protagonista Laura si ritroverà a fare i conti con il suo passato. La figlia Giada, infatti, scoprirà la verità sul padre Renato e verranno così a galla le bugie di Laura. Come noto, infatti, la Ruggero aveva comunicato ai figli che il loro padre era deceduto, mentre in realtà l'uomo si era rifatto una vita con un'altra donna lontano da Napoli.

Scoperta la verità, Giada riporterà a casa il padre, con grande stupore di Laura e di tutta la famiglia.

Laura rimane sola: i figli decidono di andarsene via di casa

Stando alle anticipazioni, Laura verrà smascherata e le sue menzogne le si ritorceranno contro. I tre figli non riusciranno a perdonarla e se ne andranno di casa.

Anche le amiche le volteranno le spalle lasciandola sola. L'unico a restarle accanto sarà Toni (Massimo Ghini). Quest'ultimo sembrerà essersi riavvicinato a Laura, dopo essere finito in ospedale a causa di un malore. Nel frattempo Nina comincerà a conoscere meglio Andrea, lo strano ragazzo che abita nella casa in cui si era introdotta con le amiche.

In attesa di scoprire come Laura riuscirà a uscire da questa brutta situazione, piccola curiosità: nel cast di Vivi e lascia vivere è presente anche la figlia di Elena Sofia Ricci, Emma Quartullo, che interpreta Laura da giovane. Nel cast fanno anche parte Antonio Gerardo (Renato), Carlotta Antonelli (Nina), il tutto per la regia di Pappi Corsicato.

La quarta delle sei puntate che compongono la prima stagione di Vivi e lascia vivere andrà in onda giovedì 14 maggio, a partire dalle 21:25 circa, su Rai 1. Per chi si fosse perso gli episodi già trasmessi, sono disponibili in modalità on demand sulla piattaforma RaiPlay.