È venuta al mondo il 13 maggio la terza figlia di Beatrice Valli, secondogenita di Marco Fantini. La piccola Azzurra ha reso felici i genitori nonostante la sua nascita sia avvenuta in un contesto difficile per via dell'emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus.

Adesso Beatrice, che ha superato il parto in modo brillante, ha fatto rientro a casa e non ha perso tempo nel condividere con i fan alcuni teneri scatti che la ritraggono insieme ad azzurra. L'influencer bolognese è già in forma, infatti in modo spiritoso ha affermato di essere pronta per il quarto figlio.

Beatrice: 'Pronta per il quarto figlio'

Azzurra ha esordito sui social a poche ore dalla sua nascita: la piccola è stata mostrata da Beatrice che, orgogliosa, ha condiviso con i follower la sua felicità. La bambina è arrivata dopo Alle, avuto da una relazione precedente a quella con Marco, e Bianca. La nuova arrivata ha completato la famiglia allargata che gli ex volti di Uomini e donne hanno saputo costruire in poco tempo ma non per questo senza solide basi. L'ex corteggiatrice, nelle ultime ore, ha pubblicato una nuova foto con la terzogenita e il commento che la correda è spiritoso ma allo stesso tempo molto dolce.

"Sono pronta per il quarto", ha scritto Beatrice taggando il compagno che, quando l'emergenza sanitaria lo permetterà, diventerà suo marito.

La Valli ha poi proseguito affermando che i bambini crescono presto e che ci si dimentica velocemente del periodo in cui sono stati piccoli. "Vorrei che rimanesse così per sempre", ha aggiunto l'influencer.

La famiglia Fantini al settimo cielo

La piccola Azzurra è stata accolta da tutti i membri della famiglia nel migliore dei modi.

Marco, per rendere il rientro a casa di Beatrice e della nuova arrivata ancora più speciale, ha organizzato una sorpresa bellissima: il mondo della coppia si tinto ancora una volta di rosa. L'ex tronista di Uomini e Donne ha prima spiegato e poi mostrato con un video pubblicato su Instagram di aver accolto nascitura e mamma con una piccola festa.

La coppia nata a Uomini e Donne ha festeggiato, anche se senza la presenza di amici e parenti per via delle restrizioni, con tanto di palloncini, festoni e dolcetti. Alle e Bianca hanno partecipato attivamente: insomma, per la famiglia Fantini è un periodo d'oro, tutti non potrebbero essere più felici di così. Chissà che ben presto non arrivi veramente l'annuncio dell'arrivo di un altro bebè, anche se è ovvio che parlarne adesso è molto prematuro. Beatrice e Marco sono molto giovani, per allargare ulteriormente la famiglia c'è tempo: la Valli stessa, prima del parto, aveva confessato che per il momento tutto ciò che desidera è godersi il nido d'amore che si è costruita.