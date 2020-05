Manca sempre meno all'arrivo della piccola Azzurra nella vita di Marco e Beatrice: la secondogenita della coppia e terza figlia dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne dovrebbe nascere a breve. A conferma dell'imminente arrivo della cicogna c'è il pancione della Valli ma anche le parole di Fantini, il quale sotto l'ultimo post della compagna ha confessato le sue impressioni circa il parto a cui per via dell'emergenza sanitaria non potrà assistere. Secondo Marco la prossima settimana sarà segnata dal lieto evento.

Beatrice in attesa del parto

'Questa quarantena non è stato un momento semplice', ha scritto Beatrice nel suo ultimo post Instagram in cui appare raggiante con un bel pancione in tutta la sua femminilità. La Valli però prosegue che il tempo forzato a casa le ha dato la possibilità di riscoprire passioni accantonate per via della vita frenetica, tra cui il piacere di stare ai fornelli. Ma prima di ogni cosa, Beatrice ha avuto la possibilità di stare con i suoi figli, Alle, avuto da una precedente relazione, e Bianca, figlia di Marco.

'Anche nei momenti di difficoltà c'è sempre il positivo da cogliere', ha proseguito la Valli che sta dimostrando una grande forza d'animo anche in questo periodo non semplice. La giovane donna si sta preparando ad affrontare la sala parto in completa solitudine per rispettare le regole imposte dall'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, ma non si è mai persa d'animo. E se i progetti lavorativi a cui spera di rimettere mano sono tanti, per il momento il progetto del matrimonio è in stand-by però molto presto, a quanto sostiene Marco, Azzurra stravolgerà la vita della famiglia.

Marco aspetta di poter stringere la piccola Azzurra

'Amore, nasce settimana prossima', ha commento Marco sui social, confessando così che secondo lui la gravidanza è agli sgoccioli. Insomma, ai follower della coppia nata a Uomini e Donne non resta che attendere l'annuncio perché a quanto pare, la piccolina non ha intenzione di farsi aspettare poi così tanto. Già qualche giorno fa un falso allarme aveva costretto Beatrice a correre in ospedale per un controllo, ma non era quello il momento giusto.

La coppia amatissima non mancherà di condividere con i fan l'arrivo della bimba: Marco e Beatrice non vedono l'ora di stringere Azzurra tra le loro braccia. Ben presto, non appena la situazione sarà tornata alla normalità, i due giovani annunceranno anche la data delle nozze, momento che coronerà l'unione di una famiglia già ben consolidata. Il post ha scatenato i commenti di auguri dei fan, ma anche dei personaggi noti, tra cui Elettra Lamborghini che si è detta ansiosa di conoscere la piccola.