Molte novità attendono i fan italiani di Beautiful nel corso dei prossimi mesi: Hope riuscirà infatti a ricongiungersi con la piccola Beth. Dalle anticipazioni delle puntate già andate in onda negli Usa, si verrà inoltre a sapere che Flo e Reese finiranno in galera per il crimine commesso, anche se per la giovane Fulton, ben presto le porte del carcere si apriranno. La ragazza, però, non riuscirà a riallacciare i rapporti con Brooke e Hope, le quali non vorranno più saperne di lei.

Anticipazioni Beautiful: Hope ritrova Beth, Flo in carcere

Emozioni e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Beautiful anche nel corso dei prossimi mesi di programmazione.

In Italia infatti, solo a fine estate, i telespettatori assisteranno alla fine dello strazio di Hope per la perdita della sua bambina. Sarà Douglas a svelare a Liam e Hope che Beth è viva e lo farà dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione tra Thomas e Flo. Liam e Hope quindi, potranno finalmente riabbracciare la loro figlioletta, mentre Steffy sarà costretta, suo malgrado, a separarsi dalla neonata e a restituirla alla madre naturale.

Spoiler Beautiful: Hope furiosa con Flo

Il ricongiungimento di Hope e Liam con Beth, aprirà nuovi scenari nelle vicende.

Verranno infatti alla luce tutte le le bugie di Flo la quale, come noto, ha aiutato Reese fingendosi la madre naturale di Phoebe. La giovane finirà in carcere anche se, dagli spoiler provenienti dagli Usa, si verrà a sapere che non vi rimarrà per molto. Flo, infatti, grazie ad un accordo con la polizia, uscirà di prigione in cambio delle informazioni che permetteranno di arrestare Reese a Londra.

Spoiler Beautiful Usa: Hope e Brooke non perdonano Flo

Mentre il Buckingam dovrà scontare la pena per aver sottratto Beth a Liam e Hope, Flo potrà rifarsi una vita. La giovane, però, dovrà fare i conti con l'ira di Hope, la quale non avrà nessuna intenzione di perdonarla. Dello stesso parere anche Brooke, mentre Donna e Katie sembreranno voler tendere una mano alla Fulton. Quest'ultima, intanto, ripudiata da Brooke e Hope, troverà conforto in Wyatt, il quale nel frattempo avrà lasciato Sally.

Tra i due ex fidanzati, nel prosieguo delle puntate, sembrerà risvegliarsi l'antica passione. Da quanto emerge attraverso gli spoiler americani, si verrà a sapere che Liam e Hope torneranno di nuovo insieme dopo aver ritrovato la piccola Beth, mentre per Thomas arriveranno tempi difficili. Hope infatti, taglierà i ponti non solo con Flo, ma darà il benservito anche a Thomas, cercando però di rimanere accanto al piccolo Douglas, arrivando a richiederne la custodia esclusiva.

In attesa di conoscere ulteriori sviluppi su questa intricata vicenda, si ricorda che la soap tv Beautiful tiene compagnia ai telespettatori tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.