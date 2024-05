Le anticipazioni della soap tv Endless Love relative a ciò che andrà in onda dal 20 al 26 maggio 2024 rivelano che Ozan tenterà il suicidio dopo aver scoperto che Zeynep lo ha lasciato e che ha intenzione di chiedergli il divorzio. Il fratello di Nihan verrà salvato in tempo da Onder e Vildan, che lo porteranno poi in ospedale. Zeynep alla fine tornerà dal marito e deciderà di vivere nella stessa casa dei suoceri e di Emir.

Ozan tenta il suicidio dopo aver scoperto che Zeynep vuole il divorzio

In Endless Love il matrimonio tra Ozan e Zeynep creerà scompiglio tra le famiglie.

Vildan sarà la persona più agguerrita e non avrà alcuna intenzione di accettare Zeynep come nuora. I due novelli sposi si troveranno in mezzo a un clima ostile e alla fine la sorella di Kemal deciderà di andarsene, lasciando una lettera al marito in cui gli dice di amarlo ma aggiunge di volere il divorzio per non creargli ulteriori problemi con la sua famiglia. Sarà una doccia fredda per Ozan che non reggerà al colpo.

Il giovane sarà disperato e tenterà di togliersi la vita. Fortunatamente Onder e Vildan interverranno prima che lui perda conoscenza e lo porteranno di corsa in ospedale dove i medici lo salveranno.

Zeynep torna da Ozan dopo il tentato suicidio di lui

Le anticipazioni rivelano che, nonostante quanto accaduto a Ozan, Vildan continuerà a non volere Zeynep come nuora e spingerà per il loro divorzio.

La ragazza, nel frattempo, si sarà rifugiata dall'ex Salih. Nihan, invece, dopo essere stata informata del tentato suicidio del fratello, lo raggiungerà in ospedale e gli prometterà che riporterà a casa Zeynep. Salih informerà Kemal del fatto che la sorella si trova a casa sua e Soydere andrà a prenderla e la porterà in ospedale da Ozan.

Durante il tragitto Kemal le chiederà se è davvero innamorata del fratello di Nihan e lei confermerà. Zeynep, inoltre, gli spiegherà di essere fuggita da casa Sezin a causa delle forti tensioni con Vildan. A questo punto Kemal deciderà di non ostacolare la relazione d'amore tra la sorella e Ozan, a patto che la coppia non viva più nella stessa casa di Emir.

Zeynep, però, non avrà intenzione di allontanarsi da Kozcouglu.

Endless Love in onda anche la domenica in daytime dal 19 maggio

Dal 19 maggio Endless Love andrà in onda anche di domenica pomeriggio, prendendo il posto di Terra amara. La soap ambientata a Cukurova è ormai giunta alle battute finali e le ultime puntate verranno trasmesse solo in prime time il venerdì sera. L'appuntamento festivo di Endless Love occuperà dunque la fascia oraria che partirà dalle 14:45 e si protrarrà sino alle 16:30, orario in cui la linea passerà a Verissimo. Resta invariato invece l'orario di messa in onda infrasettimanale.