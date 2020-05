Gli spoiler della soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 1 a venerdì 5 giugno, Zoe Buckingham sarà assai preoccupata del fatto che Florence voglia trasferirsi a casa di Quinn Fuller. Per tale ragione la donna cercherà di convincere Shauna e Flo a lasciare la città definitivamente. Inoltre Zoe avrà paura che Flo possa rivelare la verità a Hope, riguardo Beth.

In seguito Thomas vorrà che Hope lasci Liam una volta per tutte e sarà notevolmente insistente con la donna riguardo l'argomento. Poi Hope leggerà un falso testamento scritto da Caroline, in cui lei viene chiamata ad essere la madre di Douglas, così la donna rimarrà assai stupita dalla notizia inaspettata.

Successivamente Flo e Shauna si trasferiranno a casa di Eric e Quinn. Wyatt rivelerà a Sally che da qualche tempo ha iniziato a frequentare la giovane Fulton.

Zoe turbata

Nelle nuove puntate di Beautiful che verranno trasmesse dall'1 al 5 giugno, Zoe Buckingham sarà assai turbata e cercherà di convincere Florence Fulton a non trasferirsi a casa di Quinn, poi ricorderà alla donna che Hope non dovrà mai sapere di Beth.

Nel frattempo Hope ascolterà per caso la conversazione tra le due donne, così Zoe e Flo cercheranno di dare una spiegazione abbastanza plausibile alla Logan. In seguito Zoe consiglierà a Florence e sua madre Shauna di tornare a Las Vegas il prima possibile, per evitare che la situazione peggiori sempre di più.

Thomas vuole che Hope lasci Liam

Thomas parlerà con Hope riguardo la sua situazione sentimentale e cercherà di persuaderla a lasciare definitivamente suo marito Liam. Inoltre lo stesso Thomas leggerà a Hope un falso testamento di Caroline, il quale indicherà lei come madre per il piccolo Douglas. Più tardi Wyatt cercherà di convincere suo fratello Liam a tornare a vivere insieme a Steffy Forrester.

Nel frattempo Florence e Shauna non partiranno per Los Angeles, come consigliato da Zoe, bensì si trasferiranno a casa di Eric Forrester. Intanto Quinn sarà assai felice della novità e vorrà che Wyatt torni insieme a Flo, poiché la donna sarà desiderosa di vedere suo figlio felice una volta per tutte e vorrà che si dimentichi il prima possibile di Sally Spectra.

Successivamente Florence non vivrà tanto serenamente l'amicizia con Hope, pertanto Shauna cercherà di convincere sua figlia a voltare pagina, allo scopo di ritrovare la serenità ormai persa. Infine, Wyatt confiderà a Sally di avere una sorta di relazione con Florence Fulton.