Gli spoiler della famosa telenovela americana Beautiful riservano parecchie sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 maggio, Bill Spencer, interpretato dall'attore Don Diamont, sarà assai tormentato, poiché vorrà tornare insieme alla sua ex moglie Katie Logan. Quest'ultima non sarà convinta di tornare insieme a Bill, visto che non crederà molto che l'uomo sia davvero cambiato. Per tale ragione la Logan pianificherà un piano per accertarsi della lealtà del suo ex marito. Frattanto Liam non si fiderà di Thomas, così avviserà Hope di stare attenta alle vere intenzioni dell'uomo.

Liam parla con Hope

Nelle puntate che verranno trasmesse dal 25 al 29 maggio, Liam Spencer si confronterà ancora una volta con sua moglie Hope riguardo a Thomas e la pregherà di non lasciarsi condizionare dall'uomo. Liam è ormai convinto che Thomas usi suo figlio Douglas, soltanto per avvicinarsi a Hope. Nel frattempo Bill Spencer sarà desideroso di riunire la sua famiglia una volta per tutte, così deciderà di tornare con la sua ex moglie Katie. Quest'ultima non si fiderà tanto facilmente dell'uomo, così organizzerà un piano per accertarsi che Bill abbia davvero delle buone intenzioni nei suoi confronti.

Katie non si fida di Bill

Bill sarà notevolmente turbato ed angosciato, così andrà a confidarsi con il suo amico Justin Barber riguardo i suoi sentimenti nei confronti di Katie e racconterà all'uomo di voler sposare la donna nuovamente, poiché le sue intenzioni sono molto serie.

Nel contempo Katie avrà ancora dei forti dubbi sull'affidabilità del suo ex marito, così continuerà a preparare il suo diabolico piano. La Logan avrà in mente di usare Shauna per scoprire se i sentimenti di Bill siano davvero reali. Successivamente la Fulton accetterà di aiutare la sua cara amica Katie e incontrerà l'imprenditore grazie ad un futile pretesto, seducendolo con il suo fascino.

Nel frattempo Katie si nasconderà presso il luogo dell'incontro, per assistere alla scena, e rimarrà assai stupita dalla fredda reazione di Bill.

Bill rifiuta Shauna

Katie metterà in atto il suo piano maligno con l'aiuto di Shauna, ma la donna dovrà ricredersi riguardo al suo ex marito. Bill, infatti, verrà sedotto in tutti i modi dalla Fulton, ma non accetterà le lusinghe della donna, bensì la rifiuterà immediatamente.

Katie assisterà di nascosto all'incontro tra i due e non crederà ai suoi occhi quando vedrà che l'uomo non ha alcuna intenzione di cedere alle moine di Shauna. Infine, Florence Fulton sarà alquanto felice e soddisfatta e passerà l'intera notte in compagnia di Wyatt Spencer.